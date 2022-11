Trop, c’est trop

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le nouveau plan de mobilité de Bruxelles est une vraie entrave méchante (? ) à la circulation et loin d’apaiser les gens (Le Vif du 17 novembre). […] Le plan Good Move nous arrose de sens interdits et veut canaliser la circulation sur certains axes qui étaient déjà souvent complètement saturés. Les travaux sur ces axes ou le moindre accident créent des embouteillages monstrueux. On a parfois l’impression de revoir le sketch de Raymond Devos. Mais on n’en rit pas du tout et certainement pas les conducteurs de véhicules prioritaires. Nous aimions nous rendre dans le centre pour voir des expositions, aller au resto ou simplement nous promener. Nous voyons que cela devient de plus en plus une expédition punitive, donc dissuasive. Que le centre historique soit piétonnier, d’accord, mais il faut rendre possible un accès aisé, même à 30 km/h.