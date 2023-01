Tout simplement génial

Mate Rimac est un phénomène qui menace, avec une vitesse de pensée stupéfiante, de mettre le monde de la mobilité sens dessus dessous. Les non-initiés se pâment devant son hypercar Nevera, les initiés en savent bien plus: à 34 ans, le Croate de Bosnie est à peine au début de sa carrière.

Mate Rimac appartient à la petite tribu des penseurs atypiques que l’on peut sans peine qualifier de génies. Il est né en 1988 en Bosnie-Herzégovine dans une famille des plus ordinaires. Son père travaillait dans le bâtiment, sa mère était femme de ménage. La famille a fui en Allemagne pendant la guerre en Bosnie et s’est ensuite installée en Croatie. À première vue, le jeune Mate était un adolescent comme les autres, les murs de sa chambre étant tapissés de posters de voitures rapides. De son propre aveu, c’était un étudiant moyen, mais une passion pour l’électronique s’est vite déclarée. Mate a mis au point un gant à commande électronique qui pourrait remplacer à la fois la souris et le clavier d’un ordinateur. Du jamais vu! Soutenu par un professeur enthousiaste, il a participé à plusieurs concours internationaux et les a tous remportés. À propos de cette période, il dit maintenant qu’elle lui a donné la confiance en soi nécessaire pour devenir un entrepreneur.

© National

À 18 ans, il a acheté une BMW Série 3 de 20 ans avec laquelle il voulait faire de la compétition, avant que lors de sa deuxième course, il ne fasse exploser le moteur. Il s’est alors produit une chose curieuse: il a immédiatement entrepris «d’améliorer» le moteur. Mais à la surprise de tout un chacun, il optait pour un moteur électrique. Il était la risée de la bande des gars rapides, mais bientôt il les battait tous, le vent tournant alors radicalement: soudain, les protestations pleuvaient.

Bureau d’études

En 2010, peu après avoir abandonné prématurément ses études à l’université de Zagreb, il a été approché par un membre d’une famille royale du Moyen-Orient. Cette rencontre a débouché sur la com- mande d’une voiture de sport électrique qui développerait 1 000 ch. La Project One a été exposée au salon de l’automobile de Francfort un an plus tard ‒ à la grande surprise des connaisseurs. La seule chose qui manquait, c’était les sous pour aller de l’avant. Pour y remédier, la petite équipe de passionnés a continué dans le domaine dans lequel elle excellait, le savoir-faire en matière de propulsion électrique. Au lieu de faire appel à des fournisseurs spécialisés, ils ont créé leur propre bureau d’études. L’expertise s’est rapidement développée et les clients n’étaient pas des moindres: Aston Martin, Ferrari et Jaguar figuraient tous au listing clients et en 2018, Porsche est devenu l’un des premiers investisseurs. Hyundai a rapidement suivi et l’année dernière, ce que personne ne pensait possible s’est produit: le petit frère croate a pris une participation majoritaire dans la coentreprise Bugatti-Rimac. Pourtant, cela ne surprenait guère les connaisseurs, car Rimac possède tout simplement les atouts pour le futur. Il déborde d’expérience dans les technologies électriques avancées et est également un esprit extraordinairement créatif. Ce n’est pas un hasard si Nicola Tesla était l’un de ses héros.

© National

Il a ses propres idées sur l’ascension rapide de la marque. «L’évolution technique dans laquelle nous baignons passe par une phase d’accélération gigantesque et c’est exactement ce que les investisseurs recherchent. Si vous voulez seulement construire des hypercars, vous n’irez pas très loin. En tant que bureau d’études, les portes s’ouvrent. Et vite.»

Vent fort

Et pourtant, la Nevera, dernière hypercar de la marque présentée en juin 2021, est la carte de visite de l’entreprise, et ce n’est pas un hasard. À lui seul, son potentiel frappe l’imagination. La puissance des quatre moteurs électriques combinés atteint 1914 ch, tandis que la puissance de traction de 2360 Nm est tout simplement hallucinante. Le bolide, qui porte le nom d’un vent violent et soudain qui fouette les côtes croates, n’est «que» le perfectionnement du prototype C2 présenté au salon de Genève 2018. Il est, cela dit, typiquement Rimac: chaque élément a été revisité. Le travail sur l’aérodynamisme a porté sur la forme générale ainsi que sur les prises d’air et les diffuseurs, ce qui a permis de réduire la traînée de 34%. Parallèlement à ces interventions aérodynamiques, l’efficacité a pris de la hauteur. Un meilleur refroidissement des freins et des éléments du moteur a permis d’obtenir des performances encore meilleures, qui peuvent être maintenues pendant une plus longue période.

Le jeune Mate Rimac a bricolé un moteur électrique dans une BMW Série 3 de 20 ans. © National

De même, le châssis autoportant avec son bloc-batterie intégré, son toit en carbone et son faux-châssis arrière en carbone forment ensemble la plus grande pièce de technologie du carbone jamais réalisée. Sans compter les nombreuses interventions qui rendent possible cette électronique sophistiquée. Le pack de batteries en forme de H a été conçu de A à Z par Rimac et comprend 6960 cellules de batteries combinant lithium, manganèse et nickel. Cette source d’énergie est en même temps un élément structurel du châssis, qui a ainsi gagné 37% en rigidité.

Pour transférer de manière optimale ces forces gigantesques à la route, Rimac a développé le R-AWTV 2 (All Wheel Torque Vectoring 2), qui remplace tous les programmes de stabilité traditionnels existants ainsi que le contrôle de traction. En outre, le système est capable de commander un nombre infini de variables, en fonction des souhaits du conducteur ou des conditions de conduite. Le système anticipe également en «lisant» l’état de la route et en effectuant une centaine de calculs par seconde pour anticiper et ajuster la force de traction par roue.

École d’apprentissage sur circuit

Le conducteur peut en outre choisir entre différents programmes. En mode Sport, tant la réponse à l’accélérateur, le freinage, la suspension et la réponse de la direction sont tous ajustés. En Drift, la voiture devient plus nerveuse en envoyant plus de puissance sur les roues arrière, tandis que l’électronique veille toujours à ce que le conducteur garde le contrôle pendant la dérive.

Mate Rimac misant résolument sur l’efficacité, il souhaite également donner à ses clients la possibilité de s’améliorer et, à cette fin, il a conçu le programme A.I. Driving Coach qui, grâce à 12 capteurs à ultrasons, 13 caméras, 6 radars et beaucoup d’intelligence artificielle, «guidera» le conducteur sur certains circuits de course. Cela lui permettra de se perfectionner en suivant une meilleure trajectoire idéale, en freinant plus tard et en coupant les virages de manière parfaite. Bon, en effet, pour ceux qui ont deux millions de dollars à dépenser pour l’hypercar, leur proposer un petit plus se justifie.

Malgré toutes ces innovations, Mate Rimac estime qu’il n’est qu’au début de sa carrière. En tant que believer convaincu dans l’efficience, il est contrarié par le fait que la voiture classique passe 95% de son temps à l’arrêt dans un coin, à prendre de la place sur un parking. C’est pourquoi il est convaincu que la voiture autonome va rompre le lien entre le plaisir de conduire et la possession d’une voiture. «Le fait que plus d’une tonne d’acier, d’aluminium et de cuivre reste inutilisée pendant la plus grande partie de sa vie est la forme la plus pure de gaspillage.»

Il reconnaît également que si les voitures sont partagées, on en produira moins, avec toutes les conséquences pour les constructeurs automobiles traditionnels. Cela ne doit pas conduire immédiatement au désastre, car il a déjà en tête l’étape suivante, le robot-taxi, ou Project 3. Il n’en révèle pas encore beaucoup plus, mais entre les lignes, un observateur attentif comprendra qu’il s’agit du chaînon manquant entre des transports publics bien organisés et les besoins individuels.

«Pour qu’une technologie fonctionne parfaitement, il faut être en mesure de maintenir le contrôle à tous les niveaux. Dans le cas de la voiture à conduite autonome, cela a une énorme signification, car une quantité énorme de paramètres se trouvent en dehors de la voiture.»

Mate Rimac est particulièrement fier de sa pièce maîtresse, la fabuleuse Nevera. © National

Mate Rimac est particulièrement fier de sa pièce maîtresse, la fabuleuse Nevera. © KL-Photo