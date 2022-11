Tous les retraités ont droit au tarif social

Bart Somers, le ministre flamand des Affaires intérieures (Open VLD), l’affirmait le 1er octobre. Avant de rétropédaler.

FAUX

Le tarif social de l’énergie est une mesure fédérale visant à aider les personnes ou les familles appartenant à des groupes financièrement vulnérables pour le paiement de leurs factures d’énergie. Il s’agit d’un tarif avantageux pour l’électricité et le gaz naturel qui s’applique dans toute la Belgique, quels que soient le fournisseur d’énergie et le gestionnaire de réseau. Quatre fois par an, la Creg (Commission de régulation de l’électricité et du gaz) calcule et publie le tarif social. Dans son calcul, la Creg se base sur les tarifs commerciaux les plus bas sur le marché des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel. Au début de cette année, le gouvernement fédéral a temporairement étendu le groupe cible bénéficiant du tarif social de l’énergie afin d’aider plus de personnes à faire face à la crise énergétique. Ce groupe coïncide avec le groupe qui a droit à l’intervention majorée pour frais médicaux. Pour les retraités, il s’agit des personnes dont le revenu annuel est inférieur à 24 155,16 euros, ce qui revient à 2 012,93 euros par mois. Rappelé à l’ordre, Bart Somers a très rapidement rectifié ses propos. «Seul le groupe des retraités dont le revenu ne dépasse pas un certain seuil a droit au tarif social de l’énergie», a-t-il précisé.