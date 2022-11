Sortir à Bruxelles

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, doit être le dernier arbre qui cache la forêt des inconvénients à vouloir se distraire à Bruxelles. Ayant assisté à une expo dans la capitale, j’ai eu la mauvaise idée de proposer à mon épouse de dîner en ville. Passé 19 h 30, la capitale est toujours congestionnée et ce que n’ont évidemment pas prévu les penseurs du nouveau plan de circulation (Le Vif du 17 novembre), c’est la possibilité de travaux. Tunnel Trône interdit, c’est la Bérézina. […] Je m’enfouis dans un parking comme un naufragé agrippant un peu de terre ferme. Le restaurant où nous comptions aller est complet pour cause de groupes alors que ce n’est pas son profil. On m’explique que la désertion des clients habituels les force à recourir à ce pis-aller. Nous nous rabattons sur une célèbre taverne de la galerie de la Reine et là, bon service mais qualité en dessous de tout. La conclusion se tire d’elle-même: si au chaos de la mobilité, vous ajoutez une diminution de la qualité tout en risquant de prendre une prune pour avoir confondu une voirie à 30 km/h avec une autre à 50 km/h, l’endroit me paraît à éviter dans toutes les langues.