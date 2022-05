Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

Merci et félicitations pour l’article «Double peine pour les aînés «(Le Vif du 28 avril). Le Covid a entraîné peu de solidarité intergénérationnelle, on parle abondamment des implications négatives par rapport aux «jeunes», mais, au début et au cours du confinement, combien de morts parmi les pensionnaires des maisons de repos? Quelle que soit la nature ou la durée d’une carrière, les retraités doivent lutter contre un exil sociétal. «Vu votre âge…», cette phrase anxiogène est le reflet d’une société où le vocabulaire est aussi la traduction d’un sentiment négatif: senior est le comparatif de senex = vieux. Jadis, le terme «ancien» incluait peut-être une certaine notion d’expérience sinon de sagesse. Tous ensemble, essayons de créer une société équitable et solidaire où chacun, peu importe son âge, trouve sa place.