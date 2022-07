Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Ancien protégé de John Badham, D.J. Caruso (The Salton Sea, Disturbia, I Am Number Four) n’a jamais été un réalisateur d’une incroyable subtilité. Séquestrant une mère célibataire dans un placard alors que ses enfants courent un grand danger dans le reste de la maison, Shut In aurait pu entièrement reposer sur d’habiles jeux claustrophobiques convoquant la menace sonore du hors-champ. Mais le cinéaste américain préfère mettre l’accent sur une assez lourdingue symbolique biblique qu’il assaisonne de dialogues particulièrement stéréotypés. De ce thriller confiné, on retiendra donc avant tout le casting, puisque le film met en scène Rainey Qualley, la fille aînée d’Andie MacDowell, et surtout le revenant Vincent Gallo en ogre inquiétant.