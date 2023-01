Seuls 3,5% des médicaments sont indisponibles

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

A l’heure où la saison hivernale bat son plein et où de nombreuses personnes souffrent de maladies respiratoires, une grande partie du monde fait face à une pénurie de médicaments. En Belgique, plus de trois cents médicaments sont actuellement indisponibles, soit 3,5% du total, rapporte l’Agence des médicaments et des produits de santé (AFMPS). «La pénurie touche particulièrement les médicaments pour enfants, tels que les sirops, les antidouleurs ou les bronchodilatateurs», éclaire Nicolas Echemont, porte-parole de l’Association pharmaceutique belge. Ainsi, les suppositoires Perdolan, utilisés pour soulager la douleur et la fièvre, sont actuellement indisponibles. Les réserves d’amoxicilline, un antibiotique prescrit contre les angines, otites et pneumopathies chez les enfants, sont également sous pression, même si, en Belgique, la pénurie ne touche pas tous les conditionnements. Certains médicaments pour adultes sont également touchés, comme l’Actilyse, un médicament utilisé dans le traitement d’affections provoquées par les caillots de sang, ou l’Oncotice, destiné à traiter les cancers de la vessie. D’après l’AFMPS, il existe d’autres options pour la plupart des médicaments indisponibles: le pharmacien peut proposer le médicament sous un conditionnement différent, une préparation magistrale, ou encore un médicament de la même catégorie, mais d’une autre marque.