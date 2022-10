Seniors défavorisés

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Acheter son billet à bord du train est pénalisé par l’accompagnateur. Cette sanction frappe d’abord les personnes âgées, selon la députée Chanelle Bonaventure (PS), soit parce qu’elles n’ont pas eu accès à un guichet en gare, soit parce qu’elles ne sont pas en mesure d’utiliser les automates. Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), ne se laisse pas démonter: «Les personnes en difficulté (NDLR: et disposant d’un portable) peuvent contacter le service clientèle de la SNCB pour obtenir une assistance directe, par téléphone. L’opérateur prend le contrôle à distance des opérations et apporte l’aide nécessaire aux voyageurs.» Et d’annoncer que la SNCB prépare une nouvelle génération d’automates offrant «une interface plus intuitive» et une assistance vocale par interphone. Au plus tôt pour 2023…