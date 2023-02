Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On connaît Beaufort, cette triennale d’art contemporain déroulée le long de la mer du Nord. Cet événement qui enchante une large audience en a inspiré un autre. L’ organisateur Äke Verstraelen le confirme: «Imaginez Beaufort. Installez toutes ces œuvres dans une salle d’exposition monumentale unique à Bruxelles, à l’abri des intempéries, et ouvrez-la gratuitement au public. Sculptura #1, c’est exactement ça.» Logée à l’intérieur de la Gare Maritime, l’ancienne gare de marchandises de Tour & Taxis récemment rénovée, cette nouvelle programmation entend ouvrir les yeux du grand public sur la pratique sculpturale à travers des formats variés et un panel hétéroclite d’artistes parmi lesquels Koen Vanmechelen, Koenraad Tinel ou encore Atelier Van Lieshout, projet collaboratif imaginé par le designer néerlandais Joep van Lieshout.