Royal festival de Spa

Un épithète plein de noblesse, plus de soixante ans d’existence et une implantation dans une des plus plaisantes cités belges, indissolublement liée au bien-être et noyée dans la nature: voilà pour l’aura du festival spadois. Quant au programme, il ne manque pas d’allure. On y retrouve quelques-uns des musts des saisons dernières: le bouleversant Iphigénie à Splott, où brille Gwendoline Gauthier en jeune Galloise paumée entourée de musiciens, l’irrésistible Du paddle à Biarritz, adaptation du roman de Fabcaro portée par Itsik Elbaz sur un père à la dérive, ou encore la True Story du stand-upper au parcours pas banal – entre Rwanda, Belgique et Canada – Inno JP.

Jacqueline Bir transmettra, dans A German Life, le témoignage de l’ancienne secrétaire de Goebbels. © Alice Piemme

L’ événement spadois affiche deux créations: Strange Beauty, un spectacle belgo-coréen où le metteur en scène Yo-sup Bae fait dialoguer les arts, à découvrir hors de la ville, près de la source de la Géronstère, et Acting, «leçon de théâtre et leçon de vie» écrite par l’homme de théâtre et réalisateur Xavier Durringer et mise en scène par Alexis Goslain.

Une dose de cirque parsème aussi le programme, avec, en ouverture des festivités, les acrobaties aériennes du Cheptel Aleïkoum et ses Princesses tout droit sorties des contes de fées d’ici et d’ailleurs et qui planent sur de la musique rock en live. Il y aura encore du théâtre de rue avec un dragon cracheur de feu et un couple de bricoleurs dignes de Jacques Tati, des lectures, de la magie (Carabistouilles, Viktor Vincent), un petit parfum d’ Avignon avec la création de son toujours actuel directeur Olivier Py, L’Amour vainqueur, l’impératrice du théâtre belge francophone Jacqueline Bir dans A German Life, des after party… C’est certain, ça va pétiller.

A Spa, du 10 au 21 août.