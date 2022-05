Revoir les congés d’été: recalé

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

Vive les vacances d’été rabotées? Non merci, répondent près de huit écoliers flamands sur dix sondés (3 511) sur cette perspective. Besoin de souffler mentalement et de profiter du «beau temps» sont les deux arguments qui émergent. Le Conseil économique et social de Flandre, qui réunit patrons et syndicats, ne balaie pas la piste adoptée en Fédération Wallonie-Bruxelles et d’application à partir de l’année scolaire 2022-2023 mais recommande de se donner le temps de soupeser toutes les conséquences pour le monde de l’entreprise.