Réglementations jusque dans l’habitacle

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Jusqu’en 1975 (et l’instauration du retrait temporaire du permis de conduire comme sanction), la limite était de 1,5 gramme d’alcool par litre de sang. On est passé alors à 0,8 g/l. Jusqu’en 1994, où le taux punissable, quand on est volant, baisse à 0,5 g/l, ce qui est aujourd’hui encore le seuil maximal autorisé, sauf pour les conducteurs professionnels, qui ne peuvent dépasser 0,2 g/l depuis 2015. Les contrôles d’alcoolémie sur nos routes, entamés en 1967 après la mort de dix enfants, en Brabant flamand, fauchés par un camion (le chauffeur avait 2,2 g/l), s’intensifient et leurs appareils évoluent: fin des années 1980, on passe de la prise de sang à l’éthylotest à usage unique, ou le fameux ballon dans lequel on souffle, et en 1994 à l’éthylomètre, qui teste électroniquement et à la chaîne l’haleine des conducteurs. L’année suivante, l’Institut belge de sécurité routière lance la première campagne nationale Bob. Dans le même élan, et toujours pour des mesures de prévention, le port de la ceinture pour les passagers arrière est imposé en 1991 – il l’est pour les passagers avant et le conducteur depuis 1975 – et, depuis 2003, tout autocar neuf immatriculé en Belgique doit avoir une ceinture par siège. Des zones 30 apparaissent en 1988, mais sans que le quartier soit toujours (ré)adapté à la nouvelle réalité. En agglomération, on peut rouler jusqu’à 60 km/h jusqu’en 1992, où la limitation tombe à 50 km/h – à 30 km/h à Bruxelles depuis 2021. Sur autoroute, le 120 km/h date de 1975, les Régions décidant chacune, ces dernières années, de la vitesse à ne pas dépasser sur les routes secondaires: en règle générale, c’est toujours 90 km/h en Wallonie (depuis 1971), 70 km/h en Flandre, depuis 2017, et à Bruxelles depuis 2021.