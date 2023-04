Qui peut relever le football wallon?

Le réveil du vieux Liégeois

Nom: RFC Liège

Fondation: 1892

Budget: 2,5 millions d’euros

Objectif: se stabiliser dans le monde professionnel, puis la D1 à moyen terme

Quatrième matricule historique du pays, le plus ancien club wallon est repris en 2011 par Jean-Paul Lacombe après des années de galères financières. En Nationale 1 depuis la saison 2018-2019, le RFC Liège passe tout près de la montée la saison dernière échouant lors de l’ultime rencontre du tour final. Ce n’était visiblement que partie remise: bien installés à la deuxième place dans le sillage du Patro Eisden Maasmechelen, les Sang et Marine sont désormais presque assurés de retrouver l’antichambre de l’élite nationale.

Si l’évolution est criante sur le terrain, un coup d’œil aux alentours donne une toute autre sensation. Installé au complexe de Rocourt après plusieurs années sans stade, le RFC Liège doit améliorer ses infrastructures pour poursuivre sa croissance. Conforme pour la deuxième division, son stade serait jugé insuffisant pour accueillir des rencontres de D1. De quoi rendre capitale l’importance d’un projet de nouvelle enceinte, ou d’une refonte de l’actuelle, pour offrir à un public toujours nombreux et fidèle un cadre digne de son histoire. «Un meilleur centre d’entraînement est nécessaire afin de suivre la norme qui ne cesse de grandir en Belgique», confie le coach Gaëtan Englebert, ancien Diable Rouge et figure de proue du projet sportif principautaire. «Que ce soit pour notre équipe A, mais aussi pour nos jeunes qui nous quittent malheureusement de plus en plus tôt.» Convoités par les plus grosses écuries du pays, les talents sang et marine pourraient être plus facilement conservés en cas d’accession aux échelons professionnels, garantissant au club une place dans les championnats «élite» chez les jeunes.

Au point sportivement, même si le coach affirme déjà que le club «aura besoin de joueurs d’expérience qui pourront transmettre leur vécu» en cas de promotion, le RFC Liège s’est également affairé pour progresser en coulisses, confiant notamment le siège de directeur général au chevronné et rusé Pierre François, ancien DG du Standard et CEO de la Pro League qui maîtrise comme personne les règlements et leurs frontières. «Il connaît parfaitement le football belge et son fonctionnement, son arrivée aide le club dans son développement», assure Gaëtan Englebert au sujet de celui qui, avec l’émérite buteur français Jérémy Perbet, est peut-être le meilleur transfert liégeois dans la course à la remontée.