Que les mots n’empêchent pas de penser

François Taillandier, dans La Parole altérée, et Agnès Vandevelde-Rougale, dans Mots et illusions: quand la langue du management nous gouverne, expliquent comment le langage peut remodeler nos façons de voir et comment s’en préserver.



Questionner les mots, leur sens, leur mésusage est au cœur des livres de François Taillandier, La Parole altérée (1), et d’ Agnès Vandevelde-Rougale, Mots et illusions: quand la langue du management nous gouverne (2). Ils explorent l’expression publique des politiques, des militants, de journalistes, pour le premier, celle du monde de l’entreprise pour le second. Leur objet commun est résumé par François Taillandier: il s’agit de déterminer «comment les mots réorientent ou remodèlent, parfois de façon insidieuse ou simplement inaperçue, nos façons de voir, de comprendre, de juger».

Les responsables politiques usent et abusent de la langue d’inox, «lisse et douce à l’oreille».

Romancier et essayiste, l’auteur de La Parole altérée scrute le langage politique utilisé pendant la campagne pour l’élection présidentielle en France pour y débusquer les truismes, les pléonasmes, la tendance à l’abstraction observée, par exemple, dans la popularité du terme «les territoires». Résultat: plus que de la langue de bois, c’est de la langue d’inox «lisse et douce à l’oreille» dont usent et abusent, selon lui, les responsables politiques.

François Taillandier interroge l’usage devenu courant des mots parentalité, collectif, métissage, logiciel, patriarcat, féminicide, ou islamophobie, une «chimère verbale»… Il montre que l’emploi de formules dûment choisies peut orienter la perception que le citoyen aura de tel ou tel phénomène. Il en a été ainsi en France du «mariage pour tous» qui a mis en avant un idéal d’égalité des droits que n’aurait pas consacré la seule appellation mariage homosexuel, restreint à une revendication catégorielle.

Dans son savoureux essai, ce sont cependant surtout les instrumentalisations pernicieuses que l’auteur pointe pour conclure qu’«être libre dans la parole, c’est ne pas se laisser arracher le pouvoir de penser et de dire à sa propre manière».

Apaisement factice

En matière d’instrumentalisation par les mots, le langage managérial fait figure de grand accusé. Chercheuse associée au laboratoire du changement social et politique de l’université Paris Cité, Agnès Vandevelde-Rougale le rappelle dans Mots et illusions: quand la langue du management nous gouverne. «La rhétorique managériale contribue à la diffusion de l’idéologie gestionnaire néolibérale, ce qui a un effet sur nos actions mais aussi sur le rapport à soi et aux autres», estime-t-elle. Un exemple: «Les difficultés sont présentées comme des « occasions d’apprentissage qui font grandir », vision qui invite à se remettre en question. A une autre époque, elles auraient peut-être d’abord été vues comme des manifestations d’une oppression sociale, encourageant à lutter contre celle-ci…»

Le langage managérial contemporain, qui essaime aussi dans les administrations publiques, vise ainsi à apaiser les relations sociales entre employeurs et employés, mais parfois de façon factice. Car «il met l’humain au service des organisations, de leur fonctionnement et de leur rentabilité, plutôt que l’inverse» avec un possible effet boomerang qui fait pire pour les relations sociales que les tensions qu’il prétend combattre.