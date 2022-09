Pourquoi le nucléaire

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les écolos n’aiment pas le nucléaire et voudraient le remplacer par les énergies dites renouvelables. Savent-ils combien de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes il faudrait installer pour produire autant d’électricité qu’une centrale nucléaire? Connaissant le niveau scientifique dérisoire de nos dirigeants, je suis prêt à parier qu’ils n’en ont aucune idée. Pourtant, un calcul simple conduit aux résultats suivants. La puissance produite par une centrale nucléaire est de l’ordre du gigawatt (un million de kilowatts). Celle des panneaux photovoltaïques est de 300 W/m2 et celle d’une éolienne de 1 MW (1 millier de kilowatts). Considérant que ces deux sources d’énergie sont intermittentes et que leurs facteurs de charge sont respectivement de 10% et de 30%, il faudrait 3 300 hectares de panneaux ou autant d’éoliennes pour remplacer une seule centrale nucléaire! De plus, pour exploiter la totalité de l’énergie produite par ces techniques, il faut leur associer des moyens de stockage pour emmagasiner l’électricité produite quand la production dépasse la demande, ce qui implique des investissements supplémentaires considérables. Enfin, si l’on compare le rapport énergie restituée sur énergie investie, on constate que le nucléaire est dix fois plus efficace que les intermittents. La conclusion est claire: il est impossible aujourd’hui de se passer du nucléaire.