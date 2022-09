Pour Vadot, «tout ira bien»

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ce 23 septembre, notre dessinateur maison et collaborateur de L’Echo sort Tout ira bien, son nouvel album reprenant une centaine de dessins parmi les six cents publiés, chaque année, dans les deux médias. Album décliné en cinq chapitres – guerre en Ukraine, défi climatique, nababs de la tech, élection présidentielle française et diverses actus qui ont marqué ces douze derniers mois. En outre, les 150 premiers acquéreurs recevront un ex-libris signé d’une planche tirée de l’album! Plus d’infos sur www.nicolasvadot.com