Pop & Passion

On se retrouve parfois face à des documentaires particulièrement bien alimentés (vous croiserez ici Jason Williamson de Sleaford Mods, Skin de Skunk Anansie, Joan Wasser alias Joan As Police Woman ou encore Kendrick Lamar). Des documentaires avec d’intéressantes pistes de réflexion mais qui semblent flotter et se perdre sans trop savoir où ils veulent aller. Le docu en deux parties de Schyda Vasseghi et Thorsten Ernst se demande comment la pop s’y prend pour jouer avec nos passions au point qu’on ne puisse plus envisager de vivre sans elle. Mais également alimenté par des psychologues, sociologues et un ancien présentateur de MTV, le diptyque se transforme très vite en un grand fourre-tout qui passe des Sex Pistols à Tokio Hotel et de Billie Holiday à Pink. Là où le premier épisode (L’Ivresse des émotions) se penche sur la colère, le sexe et l’amour, le second (Le Carburant du succès) interroge l’addiction à la célébrité, évoque les stars qui deviennent des biens communs, les lieux de répit de plus en plus rares à l’ère des réseaux sociaux et le lien entre musique pop et espérance de vie.