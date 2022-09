Polars et bandes dessinées font leur rentrée

BD: entre perles et licences

La rentrée BD n’a rien à envier à la rentrée littéraire. Au contraire, elle se gausse: rien que chez Dupuis et Dargaud, pour ne citer que les plus franco-belges et même pas les plus grands, 77 titres sont édités pour les seuls mois d’août et septembre! Une avalanche dans laquelle semblent se dessiner deux tendances lourdes (on en reparlera).

D’un côté, le plus mainstream, des éditeurs qui se «marvelisent» rapidement et deviennent des gestionnaires de licence – il y a 1. La Mort de Spirou, un nouveau Corto Maltese, un 2. Valerian vu par… (parution le 16/09). Des suites, des spin-off et d’innombrables reprises avec, au-delà, l’ombre de Gaston Lagaffe dont un tribunal bruxellois dira dans quelques semaines s’il peut être repris ou non par un autre que Franquin.

De l’autre, le plus flatteur, une édition franco-belge qui multiplie les romans graphiques parfois très beaux, parfois volumineux et toujours très chers – palme de la rentrée à Perpendiculaire au Soleil (Delcourt), première œuvre de Valentine Cuny-Le Callet, 436 pages, 35 euros – le tout dans une ambiance générale lentement mais sûrement plus féminine, ou moins masculiniste. Même Bastien Vivès semble s’être assagi (! ) avec 3. Dernier week-end de janvier, une comédie romantique qui s’apprête à sortir chez Casterman (quelques semaines après, quand même, un nouveau volume de la collection BD Cul, sorti cet été…). Dans nos perles à nous, on retiendra 4. Merel, de la jeune Clara Lodewick, dans une nouvelle collection Dupuis, l’imposant 5. Keeping Two de Jordan Crane qui sort à L’Employé du Moi, un nouveau volume du Eggman de José Parrondo à L’ Association, le retour d’Alex Baladi chez Atrabile avec 6. Saturnine ou une prometteuse Revanche des bibliothécaires de Tom Gauld, chez 2024.