Planétarium

C’est la deuxième fois que Julien Meert a les honneurs d’une exposition à la galerie Sorry We’re Closed. Au programme de ce nouvel accrochage? De grands formats horizontaux qui se découvrent comme des instantanés de la condition humaine pris sur le vif. Qu’elles soient chromatiquement chargées, mises en scène de manière ostentatoire ou travaillées par un dessin brutaliste, ces compositions sont sans complaisance, ni compromis avec le bon goût. On aime leur rendu à la fois furieux et expressionniste. L’observateur attentif peut y découvrir tout le drame d’individus condamnés à traîner leur carcasse sur une planète dont les mouvements ne répondent à aucune nécessité. Faut-il s’en désespérer? Pas pour l’artiste, qui jubile de donner à en voir les constellations, qu’elles soient cosmographiques ou familiales.

A la galerie Sorry We’re Closed, à Bruxelles, jusqu’au 18 mars.