Roman posthume de Jane Austen, Persuasion avait déjà fait l’objet de multiples adaptations télévisées. Carrie Cracknell en propose aujourd’hui une lecture qui, sans avoir l’audace des récents Emma ou Fire Island, fait vœu de modernité, multiples adresses à la caméra et distribution «colorblind» à l’appui. On y suit, dans les ors du XIXe, Anne Elliot, jeune femme vivant dans le souvenir de celui qu’elle avait dû éconduire sous la pression familiale faute de rang et d’argent, pour le voir resurgir huit ans plus tard en capitaine de marine fortuné… S’ensuit un batifolage sentimental plaisant auquel Dakota Johnson apporte ce qu’il faut de piquant, sans pour autant pouvoir dissiper le sentiment de superficialité présidant à l’ ensemble.