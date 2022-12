Pérennité de l’index

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

De nombreux débats des plus doctrinaires et subjectifs animent la planète politique au sujet de l’index. A plusieurs reprises et depuis plusieurs années, j’ai soumis, sans succès, à différents partis politiques, une manière de le rénover qui fasse part à la justice sociale, aux exigences économiques et préserve un système précieux établi depuis des décennies par une conciliation heureuse entre politique, syndicats et entreprises. […] Ma suggestion concrète de sa rénovation positive? […] L’index des prix résultant de la collecte des augmentations ponctuelles des biens de base doit rester inchangé. L’index d’augmentation des salaires doit, par contre, s’appliquer sur une forme de salaire minimal facilement identifiable (type Smic) et ce montant absolu doit être appliqué de façon égale en valeur absolue à tous les salaires, y compris ceux des fonctionnaires et des retraités. Exemple: une augmentation de l’index de 5% devrait générer une augmentation de salaire de 5% mais avec un montant calculé sur le salaire minimal mensuel établi de, par exemple, 1 300 euros. Cela donnerait une augmentation de salaire (brut!) pour tous et identique de 65 euros. Pour les produits de base, celui qui gagne 8 000 euros par mois ou celui qui en gagne 3 000 recevra donc la même somme supplémentaire en salaire de 65 euros. L’égalité supportée par la justice n’est pas une injure. Cette proposition respecte parfaitement le bon sens de cette liaison des salaires au coût des produits du panier de base, assure une plus grande justice sociale, réduit la pression salariale sur les acteurs économiques. Pourquoi le monde politique n’adhère-t-il pas à cette révision équitable de la liaison des salaires à l’indice des prix? Tout simplement parce que cela réduirait les rentrées fiscales…