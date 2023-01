Pas de réforme fiscale ni de LEZ en Wallonie avant 2025

C’est l’échec pour le projet de réforme de la fiscalité automobile en Wallonie tout comme pour l’instauration des zones de basses émissions qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Tous les véhicules pourront continuer à circuler librement, même les plus polluants.

Le projet de réforme de la fiscalité automobile en Wallonie n’aura pas lieu. Cet échec se veut particulièrement dommageable, notamment parce que la taxation actuelle ne permettra pas de verdir le parc automobile wallon. Pour rappel, le système actuel en vigueur apparaît d’un autre âge et ne tolère, par exemple, pas le fait qu’un véhicule hybride puisse présenter une plus grosse cylindrée, aboutissant à une imposition exagérée pour un modèle pourtant plus propre.

Il faut se poser la question des raisons de cet échec. Mauvaise question sans doute et réponse évidente: le ministre Philippe Henry (Ecolo) a imaginé un projet beaucoup trop complexe à mettre en œuvre, débouchant sur des inepties. En introduisant le paramètre du poids du véhicule, le projet pénalisait les voitures électriques, mais également les véhicules familiaux, distillant de flagrantes inégalités sociales. Le Conseil supérieur de la Fiscalité wallon a, en outre, recalé le texte, le jugeant anticonstitutionnel en raison d’une période transitoire imaginée sur dix mois alors qu’un exercice fiscal en compte douze. Comment peut-on commettre pareille erreur?

Pas de LEZ non plus

Il n’y a pas que le projet de nouvelle fiscalité qui s’avère caduc. En effet, le décret relatif à l’instauration des zones de basses émissions ne sera pas non plus mis en œuvre. Voté en 2019, il prévoyait d’interdire progressivement la circulation des véhicules les plus polluants. À partir de janvier 2023 par exemple, les véhicules répondant à la norme Euro 1 devaient être interdits de circulation. Ensuite, les Euro 2 en 2024 et ainsi de suite jusqu’en 2030 où seules les voitures d’après 2019 auraient pu encore se mouvoir librement.

Sauf que ce grand nettoyage n’aura pas lieu. Pourquoi? Tout simplement parce que les arrêtés d’exécution dudit décret n’ont pas été pris, certains critères restant à préciser et que les réponses attendues des différentes instances (Agence wallonne de l’Air et du Climat, Conseil d’État, etc.) ne sont jamais arrivées. Surréaliste… Tous les véhicules continueront de circuler sans limitation, ancêtres compris, aucun changement n’est à attendre avant au moins 2025…

Clé sur porte

Voilà encore une histoire bien wallonne qui démontre à quel point les politiques sont inopérants! Pourtant quand on compare le nombre de «cabinetars» en Wallonie par rapport à Bruxelles et la Flandre, on est vraiment en droit de s’interroger et de s’insurger. Il existe pourtant une solution: copier/coller le système flamand qui, lui, est intelligent, évolutif et qui privilégie les voitures plus vertes. Manifestement, cette solution clé sur porte qui aurait ramené un peu de logique et d’équité sur notre territoire ne semble pas considérée…