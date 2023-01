Pas de prof wallon en classe flamande

Impossible pour l’école flamande en quête de professeurs d’attirer de Wallonie des demandeurs d’emploi. Suivre en Flandre une formation à la pratique scolaire ne leur est pas permis.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’enseignement flamand manque cruellement de bras et sa qualité s’en ressent dangereusement, comme le pointe une énième évaluation (lire la revue de presse ci-dessous). Plus aucun élève n’est épargné, à commencer par les meilleurs de la classe qui semblent les premiers à souffrir de cette situation. Les écoles pleurent après des professeurs qui restent introuvables ou qui s’empressent de décrocher.

Pas de dispense

C’est dire si toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, moyennant une formation accélérée à la transmission du savoir et des compétences. Tant qu’à faire, pourquoi ne pas chercher du renfort de l’autre côté de la frontière linguistique, prospecter le vivier des demandeurs d’emploi établis en Wallonie afin d’y détecter celles et ceux qu’un passage par le monde scolaire flamand pourrait séduire? La chose est impossible, vient de faire savoir, à son grand regret, le ministre flamand de l’Emploi, Jo Brouns (CD&V), interpellé par une députée Groen, Elisabeth Meuleman: «Les demandeurs d’emploi qui habitent en Wallonie peuvent suivre des formations reconnues par le VDAB (NDLR: l’office flamand de l’emploi) à condition que le Forem juge ces formations adaptées à un trajet de retour à l’emploi.» Et c’est la douche froide: une directive interne du Forem prescrit que les formations liées au métier d’enseignant ou à de nombreuses professions de la santé ne peuvent être prises en considération et ne peuvent donc être suivies au VDAB par des demandeurs d’emploi établis en Wallonie, même s’ils sont Flamands et ce, faute d’être dispensés de rester disponible pour le marché de l’emploi.

Jo Brouns (CD&V), ministre de l’Emploi, juge qu’il s’agit là «d’une opportunité manquée».

Jo Brouns juge qu’il s’agit là «d’une opportunité manquée» de pouvoir engager en Flandre des personnes pour des postes qui nécessitent une qualification dans le domaine scolaire ou sanitaire. Et le ministre flamand de l’Emploi d’annoncer que le VDAB mettra la problématique sur la table des discussions programmées cette année en vue de conclure un nouvel accord de coopération en matière d’emploi entre la Flandre et la Wallonie.