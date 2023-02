Parkinson: une bourse et un prix créés pour la recherche belge

La fondation belge Demoucelle Parkinson Charity lance deux initiatives pour encourager la recherche d’un traitement curatif à la maladie de Parkinson, qui croît tant et plus.



La maladie de Parkinson touche 8,5 millions de personnes dans le monde et plus de 40 000 en Belgique. Le nombre de patients atteints par cette dégénérescence des neurones du cerveau contrôlant les mouvements a doublé ces 25 dernières années et on estime qu’il doublera encore durant les 25 prochaines.

Aucun médicament ne traite actuellement la maladie, seuls les symptômes étant jusqu’ici «masqués» par les traitements. C’est pour encourager la recherche à enfin trouver le moyen d’en guérir que la fondation belge Demoucelle Parkinson Charity a été créée en 2010 par un couple de dirigeants d’entreprise: Patrick Demoucelle – atteint de la maladie depuis 18 ans, quelques jours avant son 40e anniversaire, alors qu’il était vice-président de Bain & Company, conseiller en stratégie et management mondialement réputé – et Anne-Marie Roumieux, son épouse, ingénieure commerciale diplômée de Solvay et ex-consultante chez Mercer et Arthur D. Little et dirigeante chez Allianz Belgium.

La fondation travaille en étroite collaboration avec la Michael J. Fox Foundation, du nom de l’acteur canado-américain (Back to the Future, Outrages…), lui aussi atteint de la maladie depuis 1991. Elle vient de créer une bourse accordée tous les deux en Belgique à un étudiant commençant son doctorat sur la recherche en matière de Parkinson.

La bourse financera son salaire et ses frais de fonctionnement pendant quatre ans. D’abord en Flandre, avec le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO, l’équivalent du FNRS francophone), puis, dès 2025, en Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2024, la fondation lancera aussi un prix annuel de mille euros attribué au meilleur mémoire consacré à la maladie de Parkinson, qu’il s’agisse «de diagnostic, d’impact, de soins, de traitement ou de guérison». Le prix est ouvert à tous les étudiants des universités belges.