Papaoutai, Stromae

«Je suis un très grand fan de Stromae. Quand on me dit son, je dis Stromae», pose-t-il, se souvenant d’un concert dont il avait attendu, plusieurs heures, l’ouverture des portes dans le froid. «Il y a souvent des messages très forts dans ses chansons. Là, il dit “tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas”, et pour moi, être père, c’est le “target number one”. Pour d’autres, c’est sauter en parachute, escalader l’Himalaya… Ça impose aussi des devoirs, on l’oublie parfois un peu trop…»

