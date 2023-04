On peut se brosser les dents directement après un repas

VRAI/FAUX

Si, autrefois, l’usage était de se brosser les dents immédiatement après un repas, cette recommandation n’est plus forcément d’actualité. En effet, notre alimentation a évolué et comporte plus de boissons gazeuses et de jus de fruits. Même s’ils ont un goût sucré, ces derniers présentent un degré d’acidité élevé qui risque d’affecter l’émail des dents et de déminéraliser et fragiliser le tissu dentaire. «Les caries viennent des bactéries, mais ce sont les bactéries qui mangent les sucres, surtout raffinés tels que le glucose et le fructose, et elles rejettent de l’acide. Cet acide ramollit l’émail et le déminéralise. Si on consomme une boisson acide et, qu’immédiatement après, on se brosse les dents, on enlèvera la couche qui est déminéralisée en superficie. Cependant, si on ne consomme pas d’aliments acides, on peut très bien se brosser les dents directement après avoir mangé», tempère Damien Charpentier, dentiste à Bruxelles. Mieux vaut également éviter de se brosser les dents après avoir bu un café. «Si vous buvez un café juste avant de vous brosser les dents, vous risquez de les tacher, vous risquez de tacher vos dents parce que vous n’avez pas attendu suffisamment longtemps», précise Edward Boutremans, chef de service en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale au CHU de Bruxelles.