On en parle ?

Si cher pouvoir d’achat

Je croise les éléments de votre édito «Sur le fil» (Le Vif du 19 mai) avec d’autres de la semaine qui se demandent comment la Wallonie va s’en sortir. Avant de se demander ce que peut faire la Wallonie pour assurer le pouvoir d’achat, je crois que nous devrions nous poser la question de savoir ce que les citoyens peuvent faire pour aider nos gouvernements… Pour ma part, et de manière très globale, il n’y a pas photo, les citoyens doivent travailler plus et plus longtemps. Nos gouvernements ont répondu «présent» pour sauver les meubles au moment de la crise sanitaire et des inondations et ils cherchent encore des solutions pour maîtriser le prix de l’énergie. Ils jouent là pleinement leur rôle d’amortisseur face à des événements externes, mais aujourd’hui, le temps est venu de faire les comptes et de partager, d’étaler les conséquences de ces événements externes sur chacun d’entre nous. Je serais intéressé par le fait qu’un éditorialiste nous écrive un papier pour comparer le temps de travail qui était effectif dans les années 1970 ou encore d’évaluer la pénibilité du travail à l’époque où nous avions peu de machines pour les tâches lourdes. En 1975, l’important était d’avoir un travail. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que ce qui est important est de trouver un job avec le moins de soucis et le plus de loisirs possible. Pourquoi y a-t-il aujourd’hui tant d’emplois qui ne trouvent pas preneurs? Pourquoi y a-t-il autant de malades de longue durée? Quand arrive une tuile, il faut l’assumer collectivement et ne pas compter sur d’autres (ou un gouvernement) pour l’assumer à votre place…

Gilbert Hansoul, La Gleize

Une guerre de trop

Un pays dictatorial décide de s’approprier les richesses d’un autre Etat contigu. Au mépris total du droit international, il l’envahit militairement et justifie hypocritement son acte de guerre en invoquant une pseudomenace sur sa souveraineté et encore d’autres motifs aussi spécieux. Ensuite, il s’assure la victoire et ses troupes et son administration s’installent définitivement dans les régions conquises. C’est le scénario qui se déroule pour l’instant en Ukraine. L’attaqué défend l’intégralité de son patrimoine légitime ; l’attaquant veut sans le moindre droit s’emparer de cette totalité. Ces positions radicalement antagonistes ne sont pas conciliables par la voie diplomatique puisque aucun des belligérants ne veut perdre ; seul le champ de bataille conclura. Sauf imprévu inimaginable, lorsque l’Ukraine, faute de moyens militaires et de ravitaillement devra, hélas, déposer les armes – comme cela s’est déjà produit à Marioupol – après des combats héroïques, la Russie, irrévocablement, occupera à l’est une longue et large bande continue se prolongeant jusqu’à la Crimée et peut-être au-delà, incluant Odessa. Cette portion du territoire ukrainien à dominante russophone (en partie déjà séparatiste) sera annexée par un référendum à l’instar de la Crimée en 2014. Et le monde s’inclinera, sauf une partie qui dénoncera cette immense injustice que les institutions interna- tionales – dont l’ONU verrouillée par cet archaïque droit de veto – n’auront pas pu empêcher de se produire. Opposer des discours pertinents à des envahisseurs qui n’entendent que le langage des armes est peine perdue. Nous restons toujours loin d’un monde rationnel débarrassé de tout conflit armé initié par des chefs d’Etat bassement cupides et ici, de surcroît, en manque de gloire stupide.

Guillaume Versou, par e-mail

Précision

Dans notre article «Dysfonctionnement au service travaux de la commune de La Hulpe» (Le Vif du 19 mai), nous écrivions que M. D. était échevin des travaux au moment des faits. Il occupait en réalité les fonctions de directeur général.