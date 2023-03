Nuisances éternelles

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’idée malheureuse et illogique d’implanter, en 1958, un aéroport d’envergure internationale aux portes de la capitale poursuit, de jour comme de nuit, des centaines de milliers de foyers survolés. Le manège consiste donc, pour les Bruxellois et les Flamands, à se refiler les nuisances sonores à coups de routes aériennes et de contestations devant les tribunaux. Aux dernières nouvelles, l’actuel ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), a un plan «pour sortir de l’ornière».