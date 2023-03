Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La police recycle ses uniformes usés. Un projet pilote, en cours depuis septembre 2022, consiste à donner une nouvelle vie à des vêtements qui ne sont plus utilisés: parkas de circulation, vestes et pantalons. Cent cinquante pantalons et 250 vestes qui allaient être détruits ont ainsi été transformés en totebags (sacs «fourre-tout») et protections de sacs à dos.