Nouvel inculpé dans le dossier Cristal Park

Une seconde inculpation est tombée dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte, l’été dernier, suite à des malversations révélées par Le Vif et la RTBF dans le contexte du mégaprojet immobilier Cristal Park qui a fait flop à Seraing. Après Pierre Grivegnée, c’est Michaël Schmetz, un de ses proches collaborateurs, qui a été inculpé par la justice. Une information confirmée par le parquet de Liège. Michaël Schmetz a été entendu par le juge d’instruction et inculpé pour détournement, faux et usage de faux. Il est suspecté d’avoir été coauteur de différents actes perpétrés par Pierre Grivegnée. Il clame son innocence, déclare collaborer pleinement avec la justice et affirme que son ancien partenaire en affaires a abusé de sa confiance. Actif dans l’immobilier commercial, Michaël Schmetz est un ancien pilote de course automobile professionnel de l’équipe Aston Martin, dont Pierre Grivegnée a fait partie en tant qu’amateur il y a dix ans. Les deux hommes sont aussi liés par le projet Cristal Park, pour lequel Schmetz a été consultant pendant huit ans, en charge du pôle «loisirs». Les deux ex-pilotes sont également actionnaires de la société United By, créée en 2014 au Luxembourg. Cette société a facturé plus de 400 000 euros à Speci, la société faîtière du Cristal Park. Elle a, en outre, investi 1,5 million d’euros dans un projet d’écovillage en Italie, dont Pierre Grivegnée était le gestionnaire.