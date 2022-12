Non à l’épargne-pension

Intéressant, votre dossier spécial pensions (Le Vif du 24 novembre) mais ce que le gouvernement oublie de dire aux personnes qui se constituent une assurance groupe, c’est que lorsqu’on arrive à l’âge de la retraite, on voit sa pension rabotée car le montant de l’assurance est ajouté dans le calcul mensuel de la taxe de solidarité. J’en fais l’expérience. Je perds presque cent euros par mois. Or, je suis une Belge moyenne, ma pension nette n’est que de 1 811 euros à la suite des dernières indexations et j’ai travaillé pendant 47 ans! Alors, personnellement, épargne-pension, je dis non. […] J’ai cotisé avec mon employeur pendant 45 ans mais pour qui? Pas pour moi en tout cas, car ce que j’ai touché à 65 ans a été taxé, heureusement à 10%, mais a été grevé d’ONSS et, au final, je laisse encore cent euros chaque mois. Supposons vingt ans de pension, cela fera donc 24 000 euros de mon épargne que je donnerai à l’Etat. Pensez à dire cela aux lecteurs quand on parle de «piliers». C’est un leurre. Mieux vaut encore le bon vieux carnet d’épargne.