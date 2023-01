NIO arrive en Belgique avec des modèles puissants et électriques

Les choses vont vite pour NIO. Non seulement en Chine, mais aussi, depuis peu, en Europe, où le constructeur automobile chinois ouvre les power swap stations les unes après les autres. La seule question qui se pose est de savoir si ces stations d’échange de batteries, qui permettent de repartir en cinq minutes avec une batterie pleine, convaincront les sceptiques souffrant de range anxiety de passer le cap et permettront de changer le paysage de la voiture électrique.

C’est dans les rues de Berlin et sur les routes environnantes que nous faisons connaissance avec la nouvelle NIO ET7. En prenant place dans la berline au profil de coupé, on remarque immédiatement le grand écran d’infodivertissement de 12,8 pouces, dans le style Tesla, mais surtout l’intérieur original. Tous les modèles NIO font un usage intensif de matériaux innovants et respectueux de l’environnement, notamment le Karuun® un rotin renouvelable, qui génère un bel effet avec son grain naturel et linéaire. C’est la première fois qu’une marque automobile intègre du rotin à l’intérieur de ses voitures. Mais il y a (presque) d’autres records. Le profil allongé et aérodynamique de la NIO ET7 confère à la berline haute performance une traînée extrêmement faible, la deuxième meilleure parmi les voitures de série!

La solution de recharge NIO Power Swap est la première au monde à permettre une recharge rapide et facile. En cinq minutes à peine, la batterie vide du véhicule est remplacée par une batterie chargée. © National

Un film Netflix par seconde

Sur la route du circuit de Groß-Dölln ‒ un ancien aéroport russe avec des pistes en béton de 1,5 mètre d’épaisseur ‒ nous constatons que les performances, la maniabilité et la réactivité de la direction de cette voiture sont phénoménales, tout comme la qualité d’images de la caméra à 360°. C’est comme si nous ne regardions pas du tout l’environnement à travers une caméra, mais comme si nous étions en plein milieu, en temps réel. Le LiDAR (une technologie qui détermine la distance d’un objet ou d’une surface à l’aide d’impulsions laser) est également sans égal. «En particulier dans l’obscurité, notre LiDAR à haute résolution et à très longue portée n’a pas d’équivalence sur le marché», ajoute NIO. «Alors qu’avec de nombreuses caméras automobiles, on distingue à peine des piétons dans l’obscurité, notre LiDAR est tellement performant qu’il a un débit équivalent à un film Netflix de deux heures en 4k par seconde.» Lorsque, un peu plus tard, nous effectuons des tests d’agilité sur le circuit de Groß-Dölln, nous restons impressionnés: slalom, manœuvres de freinage d’urgence et, cerise sur le gâteau, accélération en mode Sport+.

Cinéma panoramique

Ensuite, on se détend quelques instants grâce à la projection d’un documentaire sur la nature sur l’écran central où le système audio 7.1.4 équipé du son Dolby Atmos avec 23 haut-parleurs et d’un éclairage d’ambiance en cascade/rideau lumineux de 256 couleurs génère une véritable expérience cinématographique. D’ailleurs, les trois modèles NIO sont équipés de série de ce cockpit numérique panoramique avec NIO PanoCinema et la reconnaissance vocale unique NOMI. Nous sommes moins fans de cet assistant vocal personnel et toujours en alerte, prenant la forme d’une sphère avec un visage sur le tableau de bord. Le petit robot cligne des yeux, joue de la guitare et dépeint toutes sortes d’émotions ou d’instructions. Même lorsque nous le mettons en sourdine, nous constatons qu’il provoque des distractions pendant la conduite. Mais il y a toutefois de bonnes nouvelles: en Chine, vous pouvez déjà choisir si vous voulez que NOMI soit un robot ou un halo intégré au tableau de bord. Peut-être bientôt chez nous aussi. Soyons clairs: la NIO ET7, comme les autres modèles NIO, est conçue pour agir comme un espace de vie mobile: hautement intelligent, riche en expériences, performant, spacieux, évolutif et durable. «Nos superbes produits, nos services avancés de recharge et d’échange de batteries et nos modèles d’abonnement innovants et flexibles vont changer la donne en matière de véhicules électriques», déclare le fondateur, Chairman et CEO William Li. «L’accent que nous mettons sur les nouvelles régions d’Europe marque le début du prochain chapitre du développement mondial de NIO.»

Cockpit numérique panoramique avec NIO PanoCinema et la reconnaissance vocale unique NOMI. © National

Abonnement innovant

La nouveauté pour l’Europe est l’abonnement innovant de NIO qui offre un maximum de flexibilité et de personnalisation et vise à encourager l’utilisation de voitures électriques. Avec des durées allant de 1 mois seulement à 60 mois, vous pouvez choisir la voiture qui répond le mieux à vos besoins. Toutes les formules d’abonnement comprennent la formule sans tracas de NIO et intègrent donc une assurance complète, les entretiens… En Europe, les modèles NIO peuvent également faire l’objet de leasings.

NIO House

Si vous optez pour un abonnement NIO ou si vous téléchargez l’application, vous ferez automatiquement partie de la communauté NIO et vous pourrez partager vos expériences et vos intérêts, distincts de la voiture, et vivre des moments avec la communauté, par exemple dans les NIO Houses ou lors d’événements. Les NIO Houses sont des lieux de rencontre pleins de caractère, avec une galerie où sont exposées des œuvres d’art, un café, des lieux de travail, un forum, un salon et un joy camp, où peuvent jouer les enfants. La première NIO House a ouvert ses portes à Oslo en octobre 2021, une autre vient d’ouvrir à Berlin et en mars, ce sera au tour de Rotterdam, avant Hambourg, Francfort, Düsseldorf, Amsterdam, Copenhague, Stockholm et Göteborg. Toutefois, nous attendons davantage des power swap stations (PSS), dont NIO a ouvert une dizaine cette année. D’ici 2023, ce nombre devrait atteindre 120. Et d’ici 2025, NIO prévoit de construire plus de 1 000 stations PSS en dehors de la Chine, dont la plupart en Europe. Dans tous les modèles NIO, la batterie est physiquement séparée du châssis. Cela permet de changer de batterie et fait partie de la vision unique de NIO. Au lieu de connecter la voiture à la borne de recharge ‒ ce qui est bien entendu possible ‒ vous faites un bref arrêt à une station de recharge NIO. Vous garez votre voiture dans le PSS, où elle est soulevée. La batterie est retirée par une plateforme et remplacée par une batterie entièrement chargée. Cinq minutes plus tard, vous repartez avec une batterie pleine. En tant qu’utilisateur, vous pouvez choisir entre une batterie de 75, 100, ou même et à partir de l’année prochaine de 150 kWh. Avec la carte de recharge de NIO, vous avez accès à plus de 380 000 points de recharge dans toute l’Europe. La seule question qui se pose est de savoir si 1 000 stations PSS offriront une couverture suffisante pour convaincre les conducteurs de véhicules électriques et permettre au réseau d’être mieux développé.

Modèles européens

La berline haute performance NIO ET7 (format Mercedes EQE) sera disponible à partir du second semestre 2023, tout comme la NIO EL7, le SUV électrique intelligent de taille moyenne (format BMW X5) et la berline électrique de taille moyenne NIO ET5 (concurrente de la BMW i4). Les prix ne sont pas encore connus.