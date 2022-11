NewB versus Spa-Francorchamps

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le gouvernement wallon n’a pas pu dégager un consensus sur la nécessité de participer à la levée de fonds de 40 millions d’euros indispensables à la survie de la banque éthique et durable NewB (Le Vif du 3 novembre). Dans le cadre du dernier conclave budgétaire, le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR), avait justifié par le fait que «les pouvoirs publics wallons ont clairement d’autres sujets prioritaires pour le moment». Les politiques avaient été moins frileux en 2008 pour renflouer Dexia, Fortis, KBC et Ethias, mais Adrien Dolimont n’avait alors que 20 ans… Soyons de bon compte et admettons que le ministre veuille gérer l’argent des contribuables et les aides européennes de façon rigoureuse à la suite du Covid, des inondations de l’été 2021, de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique et des engagements wallons pour réduire notre empreinte carbone. Sur ce dernier point, force est de constater que le gouvernement n’est pas à une contradiction près! Toujours lors du même conclave budgétaire, le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus (MR), a demandé environ 37 millions d’euros pour la Formule 1. […] C’est presque la somme que NewB devait réunir pour pérenniser son activité bancaire. En 2007, l’ULiège a évalué à 8 400 tonnes les émissions de CO2 du Grand prix de Spa-Francorchamps.[…] En 2019, la FIA, organisatrice des courses de F1, avait reconnu que celles-ci émettent chaque année 260 000 tonnes de CO2. Pour rappel, dans sa Déclaration de politique régionale pour la Wallonie 2019-2024, le gouvernement wallon affiche clairement son ambition éco- logique qui «témoigne de notre volonté de Wallonnes et de Wallons d’être exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de l’environnement». Il y affirme aussi qu’il va «procéder à une évaluation des mécanismes de soutien financier aux entreprises afin d’assurer une utilisation efficiente des fonds publics». Dans la foulée, il poursuit qu’il «réduira progressivement les subsides aux secteurs et technologies qui sont contraires aux objectifs climatiques ou environnementaux». Cherchez l’erreur!

MAURICE CHARLES, PAR E-MAIL