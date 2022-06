Muséale extension

Pour célébrer 35 années au service de la création plastique, Xavier Hufkens triple la surface d’exposition de sa galerie du 6 rue Saint-Georges, à Bruxelles. Dessiné par le bureau d’architectes Robbrecht & Daem, le bâtiment érigé en vingt-deux mois fait valoir une stature internationale.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

Monolithe de pierre brutaliste, la nouvelle galerie est arrimée au lieu d’exposition initial, une maison de maître du XIXe siècle. © National

Cela n’échappera pas aux connaisseurs, les lignes du nouvel édifice érigé par Xavier Hufkens rappellent le Whitney Museum originel, celui-là même qui fut dessiné, entre 1964 et 1966, par Marcel Breuer. Arrimé à une maison de maître du XIXe siècle, lieu d’exposition initial, le géant de béton possède ce même profil de monolithe de pierre brutaliste, à ceci près que l’effet de cascade calcaire est ici inversé. Peut-être que cette muséale ressemblance n’est pas un hasard à l’heure où les galeries sont de plus en plus souvent amenées à pallier les défaillances d’institutions publiques en quête de budget. Cet espace au bilan carbone neutre hisse immanquablement Bruxelles au rang des capitales qui comptent sur le circuit de l’art contemporain. Imaginée par Paul Robbrecht, la structure transcende le traditionnel «white cube» en abouchant «le neuf à l’ancien, l’intime au monumental» selon les mots de l’architecte. Rencontre avec le maître d’ouvrage, fidèle et obstiné.

© Courtesy Xavier Hufkens and Robbrecht & Daem

En 35 années d’activité, vous avez vu le marché de l’art contemporain fortement évoluer. Pourquoi restez-vous fidèle à Bruxelles alors que d’autres places sont plus en vue?

En 1987, au début de l’aventure de la galerie, lorsqu’on organisait un vernissage et qu’il y avait huit personnes, c’était une réussite. Il existait un petit cénacle de collectionneurs très avertis. Ils m’ont soutenu. Au fil du temps, j’ai vu la ville croître. Et ma nature profonde est la fidélité, je le prouve avec Paul Robbrecht qui avait déjà signé la première rénovation de la galerie. Je me sens bien en Belgique, pays dont je suis un pur produit, étant né à Hasselt et exerçant mon métier dans la capitale.

Ne seriez-vous pas davantage visible à Londres ou à Paris?

Pourquoi partir? Il est évident pour moi de rester ici. L’ ancrage bruxellois, même s’il est réduit en matière d’audience, est parfait pour déployer un programme à la fois international et national. Surtout, à l’heure où en quelques clics vous pouvez visiter virtuellement une galerie à Shanghai, j’ai à cœur d’incarner ma galerie, c’est-à-dire pouvoir accueillir personnellement les artistes et les visiteurs ; je dis bien visiteurs et pas uniquement «collectionneurs». Je n’imagine pas me multiplier au point de ne plus pouvoir être présent aux vernissages des artistes que je me sens en devoir d’honorer. C’est finalement très lié à ma personnalité.

2 200 mètres carrés, n’est-ce pas démesuré pour une petite ville?

Je pense au contraire que malgré notre petite taille, nous devons être ambitieux pour Bruxelles. Qu’il s’agisse d’art ou de politique, il ne faut pas baisser les bras. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice. C’est ce que je pense avoir fait avec ce nouveau projet.

Certains diront que votre visée est avant tout commerciale…

Il ne faut pas se méprendre, la galerie est un lieu culturel, pas seulement une entreprise vouée au profit. Nous sommes ouverts au public depuis 35 ans, de 10 heures à 18 heures. Avant, j’assurais cette permanence seul, ensuite des collaborateurs m’ont rejoint. Il reste que ce lieu est gratuit et qu’il permet d’approcher la création contemporaine en train de se faire. C’est crucial à l’heure où les politiques pensent parfois que la culture est un luxe dont on peut se passer. Notre santé mentale en dépend.

De plus en plus de galeries semblent endosser une responsabilité muséale… Pendant le confinement, vous avez ainsi produit et diffusé des contenus inédits permettant de mieux connaître les artistes.

C’est important de travailler activement à la diffusion. Ce n’est pas seulement gratifiant, c’est avant tout nécessaire. Je pense en permanence à ce que je peux faire en ce sens. Bientôt, nous programmerons une exposition de Frank Walter, un artiste originaire d’Antigua, décédé en 2009. Avec la famille, nous préparons un événement dont la majorité des œuvres ne sont pas à vendre. Le tout sera abondamment documenté, notamment à travers des écrits de l’intéressé. Ce genre d’initiative me conforte dans cette impression de ne pas travailler qui m’accompagne depuis mes débuts. C’est un privilège.

Quand on songe à la manière dont est alimenté le public en matière d’art, on se rend compte que c’est souvent un imaginaire sonnant et trébuchant qui est associé, par exemple celui des ventes records.

Oui, c’est un peu la faute de la presse qui en fait ses choux gras. Les journalistes ont là une responsabilité. On parle beaucoup trop de cette réalité qui est marginale dans les faits. Il n’y en a pas que pour Warhol, beaucoup de gens collectionnent par pur plaisir. L’ art sait aussi se faire immatériel, comme la performance, par exemple. Le monde de l’art est un écosystème plus complexe que ce à quoi on veut trop souvent le réduire. Il existe des milliers de façons de vivre l’art. A la galerie, nous essayons de faire écho à ce caractère pluriel.

Vous inaugurez le lieu avec une exposition de Christopher Wool, peintre majeur contemporain (1). Jusqu’ici, il ne figurait pas parmi les artistes de la galerie…

C’est un aboutissement. J’ai retrouvé un fax de 1996 dans lequel je lui exprime mon souhait de travailler avec lui. Cela aura pris vingt-six ans pour le convaincre. C’est une grande nouvelle, car il n’a plus sorti de tableaux de son atelier depuis cinq ans.

(1) Exposition Christopher Wool, à la galerie Xavier Hufkens, à Bruxelles, du 2 juin au 30 juillet.

© HV-studio, Brussels