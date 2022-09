Quelle claque, les résultats de la nouvelle enquête menée auprès de 2 400 parents. Rongés par la culpabilité, certains confient leur enfant le matin à la crèche en sachant qu’il rentrera à la maison les fesses rouges, faute de puéricultrices pour changer à temps les couches sales.

Une crèche flamande se résume aujourd’hui à un bateau à la dérive, guidé par l’espoir qu’il ne coulera pas ou ne se fracassera pas contre les rochers. […]

Des années durant, il fallait que l’accueil de la petite enfance soit avant tout bon marché, par la création d’un maximum de places sur la base de statuts bricolés, de bas salaires et de toujours plus de flexibilité. Soudain, une seule gardienne devenait suffisante pour nourrir, soigner, amuser et stimuler neuf gosses une journée durant. Ah, il ne fallait pas que ça coûte trop! […]

C’est ce qui rend si pénible de voir l’agence publique Opgroeien (NDLR: Organe régional chargé d’aider à la croissance de l’enfant) déballer son «babbelkous» (NDLR: littéralement «moulin à paroles», campagne de sensibilisation à la stimulation du langage dès la naissance).

Il ne s’agit pas de prétendre que le développement du langage chez les bébés est sans importance. Mais n’est-il pas un peu cynique de venir avec ces joyeuses banderoles de papier au moment où sombre le secteur des crèches? Ce n’est pas aux puéricultrices qu’il faut rappeler toute la valeur de l’apport du langage et de l’expression du visage pour les plus petits. Mais tout devient difficile lorsqu’on n’a même plus le temps de changer une couche […]