Mots humains trop humains

«Il faut essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple.» La célèbre phrase de Prévert est en exergue de l’édito de la présidente, Evelyne Daniel, et du directeur artistique, Patrick Donnay, du festival liégeois Paroles d’hommes. Une 22e édition qui combine théâtre de haut vol et de tous genres (En attendant la fin, de Dominique Bréda, Tout ça pour l’amour!, d’Edwige Baily, A cheval sur le dos des oiseaux, de Céline Delbecq, Tchaïka, de Natacha Belova et Tita Iacobelli, Iphigénie à Splott, de Gary Owen, etc.) et musique classique ou moins (J’ai oublié d’être un homme, avec Karin Clercq et Grazyna Bienkowski, Greg Houben, FùGù Mango en clôture…) quand il ne mélange pas les deux, avec Résistances poétiques de Cyril Dion et Sébastien Hoog. Humour, expos et lectures complètent un programme chargé, réparti dans toute la province.