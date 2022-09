Mortelles injections au home

La mort par overdose d’insuline a frappé à coups redoublés dans un home de Flandre-Occidentale, au cœur de la crise sanitaire. La main criminelle reste à ce jour non identifiée.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Stupeur et tremblements à Oostrozebeke, localité de Flandre-Occidentale proche de Waregem, depuis que l’affreuse nouvelle s’est étalée dans les colonnes du Het Laatste Nieuws et diffusée au journal télévisé de VTM. Tout indique que durant près d’un an, en pleine tourmente sanitaire, la maison de repos locale «De Rozenberg» fut le théâtre d’un macabre manège qui n’a toujours pas livré son secret. Trois décès hautement suspects de résidents, six autres tableaux cliniques qui posent lourdement question. Avec, pour indice principal, la présence de quantités anormalement élevées d’insuline détectées dans le sang.

Trois décès hautement suspects, six autres tableaux cliniques qui posent lourdement question.

Série noire

Juillet 2020, un pensionnaire de 87 ans non diabétique survit à deux reprises à une overdose d’insuline, avant que la troisième lui soit fatale. D’autres octogénaires ou nonagénaires, hommes ou femmes, subissent de semblables injections injustifiées, auxquelles certains survivent mais d’autres succombent. Alertée par un médecin intrigué par l’origine de certains décès, la direction du home met la police au parfum sans rien dire aux résidents et à leurs proches ni, dans un premier temps, au personnel, lequel est ensuite instamment prié de ne pas ébruiter l’affaire dans l’intérêt de l’enquête lancée en novembre 2020. Celle-ci n’empêche pas la série noire des décès suspects de se prolonger pour s’interrompre mystérieusement fin août 2021.

La main à l’origine de ces doses fatales est-elle encore présente sur les lieux des forfaits? L’ accès au home strictement limité pour les personnes extérieures en raison de la crise sanitaire, des injections réalisées de manière professionnelle: tout concourt à concentrer les soupçons sur les membres du personnel, même si deux interpellations n’ont abouti à aucun résultat, alors que d’importantes lacunes constatées dans les procédures et la sécurisation des médicaments au sein de la maison de repos justifient aujourd’hui la prise de mesures de protection décidées par l’agence flamande en charge des soins et de la santé.