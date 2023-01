MINI: une bonne année 2022, même sans nouveau modèle

Même sans nouveau modèle, 2022 a été une année fructueuse pour MINI. Avec encore plus d’immatriculations qu’en 2021, malgré une pénurie de semi-conducteurs et la guerre en Ukraine qui retardent production et livraisons.

Nos clients sont nos ambassadeurs! Une formule vieille comme le monde, mais très appropriée dans le cas de MINI. Les clients de MINI se considèrent comme les membres d’une grande famille ayant des ramifications dans le monde entier. Comme il est d’usage dans les grandes familles, MINI organise régulièrement des activités qui renforcent les liens familiaux. Cette année, le Fan & Track Day de MINI Belux a attiré plus de 5 000 conducteurs MINI enthousiastes sur le circuit de Zolder.

Chaque MINI est unique

Ce qui a suscité une vague de sympathie dans le monde entier en 1959, sous la forme d’une boîte à chaussures sur roues, est resté un objet d’attraction jusqu’à aujourd’hui. Avec sa trouvaille révolutionnaire, Alec Issigonis a offert une réponse adéquate à la pénurie de carburant dans une Grande-Bretagne en difficulté à la fin des années 1950. Plus de soixante ans plus tard, MINI anticipe l’évolution du changement climatique qui touche le monde entier.

L’année 2023 sera une étape importante dans l’histoire mouvementée de la marque. Après une année sans nouveau modèle, MINI dévoilera le MINI Concept Aceman, un avant-goût de la prochaine génération de MINI, au Salon de l’Auto de Bruxelles. Il se caractérise par le tout nouveau langage de design « Simplicité charismatique » et établit de nouvelles normes en termes d’utilisation de matériaux durables. Le chrome et le cuir sont définitivement dépassés. Dans la MINI de demain, les textiles et les habillages sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Joachim Sas (34), directeur général de MINI Belux, a pu admirer l’étude de style en avant-première et est des plus enthousiastes. Il s’attend à une grande affluence de propriétaires et de fans de MINI sur le stand. « 2022 a été une année très difficile. En raison de la pénurie de puces et de la guerre en Ukraine, la production et la livraison de voitures neuves ont pris beaucoup de retard et nos clients ont dû faire preuve de beaucoup de patience. Au cours du second semestre, nous avons réussi à rattraper notre retard. Mieux encore, nous avons vendu plus de voitures en 2022 qu’en 2021. En outre, nous avons pu préserver le caractère exclusif de nos modèles. Les clients de MINI sont connus pour aimer ajouter un cachet personnel à leur voiture. En pratique, chaque MINI est une pièce unique. Dans la plupart des cas, nous avons pu répondre à leurs désirs de personnalisation. »

Joachim Sas, managing director de MINI Belux. © National

A way of life

C’est un secret de polichinelle, lorsqu’il s’agit de la satisfaction et de la fidélité des clients, MINI obtient un score très élevé. Selon Joachim Sas, cela tient au lien émotionnel fort que les clients de MINI entretiennent avec la marque. « Il n’existe pas de client MINI type, pourtant ils forment ensemble une grande communauté. Nos événements attirent des foules considérables. Lors du Fan & Track Day 2022 à Zolder, nous avons accueilli 5 000 participants, ce qui constitue instantanément le plus grand événement MINI de l’année all over the world. »

Lors d’un tel rassemblement, il n’y a pas de différences, tout le monde parle à tout le monde, du même seul sujet… MINI. « Cela peut paraître banal, mais nos clients sont nos ambassadeurs. MINI symbolise a way of life avec lequel nos clients peuvent s’identifier et s’exprimer. MINI conjugue innovation technologique et durabilité, et est synonyme de simplicité charismatique et de plaisir de conduire. »

Les particuliers sont encore majoritaires mais depuis l’introduction de la MINI Electric, le nombre de clients professionnels progresse à grands pas. En tant que marque satellite de BMW Group, MINI bénéficie du savoir-faire et de l’expérience de BMW en matière de propulsion électrique. Inversement, le succès de MINI contribue à l’image dynamique et aux bons résultats opérationnels du groupe automobile allemand.

Cooper devient un nouveau nom de modèle

Comme mentionné, 2023 sera une étape importante dans l’histoire de la marque. Au cours du second semestre de l’année, MINI lancera un successeur à son modèle d’entrée de gamme actuel. Il portera le nom de modèle « Cooper » et sera disponible en version 3 et 5 portes, en cabriolet, avec un moteur à essence ou électrique. Selon nos informations, il ne sera pas encore exposé au prochain Salon de l’Auto.

Un produit premium implique une expérience premium

Les marques automobiles nouvelles et existantes n’investissent pas du tout, ou du moins beaucoup moins, dans le contact physique avec les clients. Elles ne mettent pas de réseau de concessionnaires en place et démantèlent celui qui existe déjà. Quelle est la stratégie suivie par MINI?

« Internet est devenu un canal d’information et de communication extrêmement important. Les acheteurs potentiels commencent par s’informer en ligne sur l’offre proposée sur le marché, les avis des clients fournissant des informations utiles. Nous croyons néanmoins et continuons à investir dans notre réseau de concessionnaires, convaincus qu’un produit premium exige une expérience premium, tant au niveau de la vente que de l’après-vente. L’achat d’une nouvelle voiture est également un événement émotionnel. En tant que marque, vous avez tout intérêt à ce que la voiture réponde aux souhaits et aux attentes de l’acheteur. Les clients satisfaits reviennent et sont les meilleurs ambassadeurs d’une marque. »

© National