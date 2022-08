Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Du 05 au 07/08

Il y a une vie à côté des rassemblements XXL qui pullulent tout au long de l’été. Prenez le Micro Festival, par exemple, organisé chaque année à Liège. Tout est dans l’intitulé de l’événement. Ici, on ne court pas à tout prix derrière les grosses têtes d’affiche. Surtout, on prend soin que le festival préserve une dimension conviviale, à taille humaine, inscrit dans une réflexion de développement durable. Ce qui ne l’empêche pas de grandir pour autant. Lancé en 2010, le Micro proposera cette année pour la première fois trois jours de musique. Avec une programmation qui, plus que jamais, confirme son appétit pour le rock indé – Tramhaus, Italia 90, les autistes de Chevalier Surprise, Spill Gold, etc. Mais sans s’empêcher d’aller voir du côté de l’électronique (Asa Moto, Zombie Zombie), du jazz (Commander Spoon), voire de s’aventurer dans les musiques instrumentales plus expérimentales (Farida Amadou, Under the Reefs Orchestra).