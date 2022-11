Michelle Obama, la lumière et les ombres

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le nouveau livre de l’ancienne première dame des Etats-Unis Michelle Obama, Cette lumière en nous (1), se présente d’abord comme une «boîte à outils» pour «préserver son assurance et son équilibre». Elle y recommande, entre autres, d’entretenir la vertu des petites choses (pour elle, ce fut le tricot), de s’autoriser à entrevoir ce qui va bien, de s’ouvrir à de nouvelles amitiés, d’oser parler de ses vulnérabilités ou de savoir reconnaître et apprécier la lumière en chacun. Par sa sincérité et sa profondeur, l’ancienne locataire de la Maison-Blanche va au-delà des manuels de développement personnel et de coaching de vie.

© National

Cette lumière en nous est aussi un émouvant récit sur l’Amérique contemporaine et son incapacité quasi systémique à inclure sa population noire. Michelle Obama y aborde «l’invisibilité paradoxale» dont elle a souffert en tant qu’étudiante plus grande que la normale et noire dans un milieu blanc, les attentes plus fortes que la société impose à ceux qui sont marginalisés, le sentiment d’être une intruse dont on peine à se défaire même quand on a réussi socialement… Ce «fardeau», elle le portera jusqu’à la Maison-Blanche alors que son mari ayant été élu président, «un tas de gens voulaient à tout prix prouver que nous étions des imposteurs».

Indubitablement, cette pression a affecté les deux mandats de Barack Obama. Son épouse explique de quelle façon: «Nous savions que si nous voulions faire avancer les choses, nous devions être attentifs à notre crédibilité et à notre façon de l’utiliser.» Avec une responsabilité accrue en regard de l’histoire parce que s’ils échouaient, «cela fermerait vraisemblablement la porte à double tour aux futurs candidats de couleur». Sur ce point, ils ont amplement réussi à entretenir la lumière.