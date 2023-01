MG4 rend la conduite électrique moins chère

Les voitures électriques nécessitent un investissement important, entend-on régulièrement chez les personnes à la recherche d’une nouvelle voiture. Avec ses modèles électriques, MG tente d’offrir une alternative plus accessible. Il suffit de considérer la nouvelle MG4, une première belge au Salon.

MG, la marque d’origine britannique qui appartient désormais à SAIC Motor, continue d’élargir sa gamme à un rythme soutenu. Ceux qui souhaitent rouler en mode 100% électrique peuvent déjà acheter le SUV familial ZS EV, le SUV compact Marvel R et la MG5, le premier break électrique. Elle est maintenant rejointe par la MG4, une hatchback à cinq portes entièrement électrique. Le Salon de Bruxelles est l’occasion idéale de faire connaissance avec cette nouvelle venue.

Également pour les particuliers

Quelque 85% des nouvelles voitures électriques dans notre pays sont immatriculées au nom d’entreprises et de travailleurs indépendants. Une proportion évidemment due à la déductibilité fiscale pour les entreprises et aux prix d’achat plus élevés qui dissuadent certains particuliers. Pourtant, avec la nouvelle MG4, MG pense disposer d’un modèle capable de séduire également ce dernier groupe cible. La version de base (Standard) coûte 30 785 €.

«Avec cette voiture électrique abordable, nous voulons aussi convaincre les particuliers de passer à la conduite électrique», déclare Bart Hendrickx, porte-parole de l’importateur belge de MG. «Le prix est un avantage très important, mais certainement aussi son ample équipement de série et son niveau de sécurité. La MG4 a récemment obtenu le maximum de cinq étoiles aux crash-tests d’Euro NCAP. Elle a donc beaucoup d’atouts.»

Trois versions

Le modèle Standard d’entrée de gamme offre une batterie d’une capacité de 51 kWh, une autonomie pouvant atteindre 350 km (selon le cycle WLTP) et un moteur électrique arrière de 170 ch. Les modèles Comfort et Luxury sont tous deux équipés d’une batterie plus grande de 64 kWh et d’un moteur électrique de 204 ch. Cela permet une autonomie allant jusqu’à 450 km. L’avantage de la version Comfort est que vous pouvez utiliser la batterie comme une powerbank mobile (vehicle-to-load). En d’autres termes, via un câble adaptateur, la voiture peut alimenter des appareils externes, tels que des vélos électriques, des smartphones ou des ordinateurs.

Encore plus de nouvelles

Les ventes de la MG4 commencent dès maintenant et elle peut être livrée dès le mois d’avril. «Il s’agit de notre lancement le plus important à ce jour. Et ce n’est pas fini», a déclaré Xinyu Liu, CEO de SAIC Motor Europe. «Nous travaillons dur pour rendre des voitures attrayantes accessibles à un large public. D’ici 2025, la gamme MG comptera non moins de 10 modèles, ce qui nous permettra de répondre parfaitement aux besoins des clients dans différents segments, du segment A aux voitures de sport.»