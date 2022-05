«Mes toiles appellent à la conscience»

Boudée par les galeries durant sa jeunesse, Booshra Mastour s’est enfuie à travers le monde pour l’appréhender autant que pour se découvrir, elle. La peintre en est revenue douze ans plus tard, riche d’expériences et de techniques qui façonnent toujours son art.



La porte ouverte, une fraîche odeur de printemps s’invite dans l’atelier où tout est brut. «Pur», ajoute Booshra Mastour. L’ artiste s’est elle-même chargée de la déco. Elle a retapé le buffet qui fait office de bar et l’étagère où se côtoient tasses à café et bocaux à bonbons. Sans surprise, c’est elle qui a peint le regard charismatique et énigmatique de l’impressionnante fresque Victoria Lu. L’histoire unique de cette œuvre traduit à la perfection ce que son autrice considère comme la bonté humaine. «Pour moi, Victoria Lu symbolise la force intérieure de chacun, la résilience que l’on doit aller chercher au plus profond de soi quand on s’est retrouvé à terre.»

A l’origine conçu sur toile, le tableau géant est désormais reproduit sur des palissades de quinze villes à travers le monde, dont Casablanca, dans le quartier populaire de la mosquée Hassan II. C’est là, face à la mer, que Booshra a passé la longue période dédiée à sa création, avec, pour seule compagnie, un vendeur de café épicé. Les premiers jours, ils ne se disaient pas grand-chose, elle se contentait de lui acheter son café à trente centimes, même si elle sentait un intérêt artistique de sa part. Au fur et à mesure, pourtant, une relation s’établit, et l’homme finit par offrir son café quotidien à la peintre. Il s’appelle Mohamed. «C’était un ancien violoniste professionnel qui a connu une chute vertigineuse après avoir perdu toute sa famille dans un accident de voiture. Avec son regard scintillant et les épreuves qu’il a endurées, je lui trouvais un lien très fort avec le message de Victoria Lu.»

A son retour en Belgique, quelques mois plus tard, la portraitiste apprend par le biais des réseaux sociaux qu’une phrase a été taggée sur sa fresque: «Je regarde, je plonge, je médite dans les profondeurs de la beauté de la mer pour que jamais elle ne s’en aille. Et toi, sur quoi médites-tu?» Un message fort, certes, mais une dégradation qui la bouleverse pendant de nombreuses semaines. Jusqu’à ce qu’elle reçoive une nouvelle photo de l’œuvre, pratiquement revenue à son état initial. L’ expéditeur du message, un certain Nabil K., lui explique qu’ils se sont cotisés, à plusieurs voisins du quartier, pour nettoyer, restaurer et repeindre ce portrait qu’ils aiment énormément. A l’origine de l’initiative? Mohamed. «Ces gens viennent d’un district assez pauvre, mais ils sont allés dans le magasin hypercher où je me suis approvisionnée pour se procurer les mêmes teintes. Je vois ça comme un signe de la beauté de l’humanité… moi qui ai justement tout plaqué à 20 ans tellement je me sentais misanthrope.»

Le phare dans la nuit

Née au Maroc d’une mère traductrice médicale et d’un père taximan, Booshra s’établit à Etterbeek avec sa famille à l’âge de 6 ans. S’ensuivent des années d’une éducation stricte partagée entre l’institut catholique de la Vierge Fidèle en semaine et la mosquée le samedi. «J’ai grandi dans un monde dans lequel je ne me retrouvais pas. A l’école, j’étais la seule étrangère entourée de blondes et à la mosquée, je n’étais pas non plus comme les autres musulmanes. Je me suis sentie différente pendant très longtemps, j’étais d’ailleurs convaincue que j’avais un problème.» Cet entre-deux pèse lourd dans la vie de la jeune fille qui se montre rebelle, parfois agressive. Gamine, elle s’évade en jouant avec son train électrique ou en peignant, d’abord au doigt. «Un ami m’a récemment confié que, toute petite, quand je parlais des teintes, je pouvais déjà affirmer: « Ça c’est rouge, mais pas complètement rouge. Il y a d’autres couleurs mélangées à l’intérieur. »»

A l’adolescence, Booshra n’envisage pas un instant de faire de la peinture son métier tant celle-ci fait déjà partie intégrante de sa vie. Pour elle, c’est un besoin aussi fondamental que se nourrir, se laver ou s’habiller. «Au milieu de cette éducation religieuse, la peinture fut un phare dans ma nuit», précise celle qui, à la majorité, se tourne vers une formation d’actrice. «J’aurais été une excellente comédienne: je suis une hypersensible, une HPE (NDLR: haut potentiel émotionnel), j’ai toujours eu cette façon de m’exprimer avec beaucoup de théâtralité et d’émerveillement, même quand je recevais un simple dessin de ma fille. Ça fait bien rire mes potes.»

Deux ou trois petits tournages pour des pubs plus tard, notamment pour la Sabena, la Bruxelloise est dégoûtée du milieu, piégée par la sensation d’être constamment en compétition avec les autres alors qu’elle ne voit pas de raison de s’entre-tuer. Elle tente alors de forcer la chance et entreprend le tour des galeries bruxelloises, ses toiles «sorties avec mes tripes» sous le bras. Pendant de nombreux mois, elle brave la pluie, la grêle et le vent pour tenter de convaincre les professionnels. L’ accueil est glacial: certains la refusent parce qu’elle n’a jamais exposé, d’autres la snobent ou lui balancent des remarques racistes. La douleur provoquée désespère l’artiste en herbe. «Je n’avais pas de filtre émotionnel, la méchanceté me terrassait. Ces expériences ont suscité en moi un certain mépris envers le comportement humain. A 20 ans, j’ai ressenti une sorte d’implosion qui m’a donné envie de me découvrir et d’appréhender le monde, de sortir de cette belgitude, de cette vie divisée entre les francophones et les flamands, les catholiques et les musulmans. C’était ça ou la soupape allait exploser.»

Techniques du monde

Booshra en a marre d’avoir peur de tout et de rien, qu’il s’agisse d’affronter un chien ou de grimper une colline. Elle a besoin de se mesurer à elle-même. Son projet initial est un voyage d’un mois au Brésil, avec ses pinceaux. Elle rentrera finalement douze ans plus tard. La «faute» notamment à Rose, une jeune Brésilienne qu’elle rencontre puis rejoint là où elle est installée, au milieu de la jungle. «Là-bas, j’ai pu sentir la nature vibrer et respirer: j’ai découvert une forme nouvelle de spiritualité qui m’a connectée au divin – sans même consommer de drogue – parce que j’expérimentais l’authenticité et la création au quotidien.» Mordue par le virus de la découverte, l’artiste autodidacte poursuit son tour du monde en Inde, au Pakistan, au Sénégal ou encore en Polynésie. Surtout, elle cherche à passer un maximum de temps au sein de minorités isolées, comme dans ce village d’une trentaine d’habitants dans le désert du Thar, au Rajasthan, où elle se retrouve parmi un groupe de musulmanes. «J’aime avoir un certain confort, j’avais toujours ma moustiquaire et mes petits couverts avec moi. Le matin, j’avalais une gousse d’ail coupée en morceaux: je n’ai jamais été malade. Pourtant, ça n’a pas été évident avec tous les plats que j’ai testés au cours de mon périple…»

Au fil de ses trajets, elle remplit des carnets de voyage entiers de descriptions et de dessins de ses rencontres. «Je voulais avoir l’heure juste de ce que les gens vivent. Les échanges étaient directs, ce qui fait que ma culture générale est catastrophique puisque de mes 20 ans à mes 32 ans, je n’ai pas engrangé de savoirs européens.» A la place, la Bruxelloise se familiarise à la réalisation de portraits en intégrant de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux. «J’ai fait des milliers d’erreurs, comme envoyer cette toile réalisée en Inde à Berlin, où elle s’est craquelée parce que le support, le pigment et la peinture vivent et ressentent les différences d’environnement.» Booshra travaille avec des ustensiles à sushis ou d’autres d’ordinaire utilisés par les ouvriers en bâtiment, intègre du sable ou des cristaux dans sa technique, met en pratique le système D, qui lui permettent de s’éloigner des paradigmes classiques des arts picturaux, comme celui qui interdit de mélanger l’huile et l’acrylique… «Un non-sens total, mais il faut le tester pour le savoir.»

En 2015, revenue au bercail, la peintre poste plusieurs de ses créations sur les réseaux sociaux. C’est un carton. Elle se retrouve rapidement aux cimaises du temple bruxellois du street art, le Strokar Inside, avant d’être contactée par des galeries internationales et, dans la foulée, d’être sélectionnée pour Art Basel à Miami, reconnaissance s’il en est. Puis elle refait le tour du monde, cette fois pour exposer à New York, Bangkok ou Johannesburg. Toujours grâce à ses connaissances en techniques picturales acquises aux quatre coins de la planète et même si elle souffre alors d’un sérieux syndrome de l’imposteur. «Je me disais que ce n’était pas possible, que ça ne pouvait pas être moi! Avec le temps et la maturité, ce sentiment se fait plus rare.» Il amène surtout l’artiste à se recentrer et à reprendre cette quête du divin, celle qui la mène à «chercher Dieu» dans tout, la seule chose qui l’intéresse vraiment. Bien que l’actuelle citoyenne de Braine-l’Alleud le confie à demi-mot: les portraits qu’elle réalise la maintiennent ancrée dans l’humanité. Qu’ils soient basés sur des photos de visages scarifiés de certaines tribus, ou sortis en droite ligne de son imaginaire. «Mes toiles s’adressent vraiment à l’individu. Mon travail appelle à l’introspection, à la conscience, au réveil. Ce n’est que quand je vois mes tableaux vibrer que je sais que je peux déposer le pinceau. Et laisser couler les larmes.»

Son plus gros risque «Partir seule, à 20 ans, pour découvrir le monde.»

Son mantra «Sois calme, essaie.»

Dates clés 1976 «Je découvre la peinture au doigt. Une révélation.» 2009 «La naissance de ma fille Norah, ma plus belle œuvre.» 2015 «Je suis contactée par des galeries, mais je refuse de remplir leurs demandes de CV. J’ai bien fait d’avoir ce culot parce qu’elles ont malgré tout voulu exposer mon travail. Les artistes se laissent trop souvent intimider par les professionnels du monde de l’art.» 2021 «Le passage à tabac par la police des jeunes présents à la Boum lors du confinement m’a mise hors de moi. Ce sont nos enfants!» 2022 «J’ai un street art prévu à la Barbade, une expo en Afrique du Sud et plusieurs autres projets au Maroc.»