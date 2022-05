Maurice Verbaet: 50 ans de collection

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

Peut-être qu’un jour, on est en droit de rêver, cela restera comme le plus grand fait d’armes belge. Cette incroyable faculté d’un pays plat comme une figue d’accoucher de collectionneurs hors pair. Que sur cette terre âpre au gain, il y ait des hommes et des femmes qui soient capables d’investir tout leur temps et leur argent dans cette activité humaine superfétatoire que l’on appelle l’art, réjouit le cœur. On s’émeut de ces destins chamboulés par le tracé d’une ligne, la vibration d’un chromatisme. Sans doute l’exemple le plus percutant est-il celui d’Herman Daled, radiologue et grand «collecteur» d’art conceptuel. Mais l’ami des James Lee Byars et autres Dan Graham n’est pas le seul à hisser haut le drapeau national.

A Dunkerque, le Laac (Lieu d’art et action contemporaine) nous rappelle l’immense travail de mémoire accompli par l’Anversois Maurice Verbaet. Celui-ci s’emploie à souligner la participation de nos plasticiens aux grandes tendances artistiques européennes et internationales de l’après-guerre: abstraction géométrique, expression figurative, gestualité abstraite ou encore Pop Art… Au fil de quatre salles organisées thématiquement et intitulées: «Plans / couleurs / mouvement», «Dénaturer», «Signes, gestes et matières» et «Pop», il est question d’une promenade visuelle haute en couleur. Le temps fort? Sans hésiter, la deuxième salle qui fait place à des expressions brutes travaillées par un antiacadémisme salutaire nourri aux imaginaires enfantins. Sans oublier les explorations Pop Art, à l’instar des formidables compositions signées par la Namuroise Evelyne Axell.