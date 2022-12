Marcourt et compagnie

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’affaire du bureau du parlement de Wallonie nous rappelle, si on l’avait oublié, que les hommes politiques ne sont pas tous, hélas, des gens honnêtes. Si on retourne vingt-cinq ans en arrière, on doit bien constater que pas mal de nos élus ont été impliqués dans des affaires de fraude, de pots-de-vin et autres malversations. Assez curieusement, beaucoup appartiennent à un même parti… Cela a commencé avec Guy Spitaels, l’homme qui se prenait pour Dieu. Et dire que ce parti prétend défendre les citoyens les plus mal lotis de notre société. Tiens, au fait, que pense Monsieur Di Rupo de l’affaire du parlement de Wallonie? Mystère, c’est le silence radio. […] Et dire qu’il est ministre-président de la Région wallonne! Dès lors, pas mal d’électeurs se tournent désormais vers d’autres partis, notamment le PTB, et ceci à la colère des socialistes. Mais à qui la faute?