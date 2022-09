Manger 18 grammes de champignons par jour réduit de moitié les risques de cancer

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

FAUX

«La consommation de 18 grammes de champignons par jour suffit pour réduire le risque de cancer de près de moitié», écrit le site néerlandais ABC Gezondheid. Le site fait référence à une méta-analyse de 2021, qui compile les résultats de dix-sept études. Il conclut qu’il existe un lien entre une consommation élevée de champignons et un risque réduit de cancer, en particulier de cancer du sein. «Il ne s’agit que d’une enquête par observation – et donc pas expérimentale –: les chercheurs interrogent les gens sur leur régime alimentaire et établissent un lien avec le risque de cancer. Mais nous savons, par exemple, que les Néerlandais et peut-être d’autres Occidentaux qui mangent beaucoup de champignons mènent, en moyenne, une vie plus saine. Pour connaître l’importance du rôle des champignons et savoir s’il existe un lien de causalité, il faut également connaître ces facteurs liés au mode de vie et les corriger», explique Ellen Kampman, professeure spécialisée en nutrition à l’université de Wageningue, aux Pays-Bas. Chef du service d’oncologie digestive à l’UZ Leuven, le professeur Eric Van Cutsem partage cet avis. «De nombreux facteurs jouent un rôle dans le cancer. On peut donc manger beaucoup de champignons mais il est utopique de penser que cette habitude réduira de moitié le risque de cancer.»