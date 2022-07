Mafioso, au cœur des ténèbres

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

«Nous étions vraiment des bouchers. J’ai la chair de poule quand j’y repense.» Arrêtés dans les années 1990 et condamnés à une perpétuité incompressible, ils ont accepté de collaborer avec la justice et ont bénéficié d’une réduction de peine. Giuseppe Marchese, Giovanni Brusca et Francesco Paolo Anzelmo – trois tueurs siciliens de Cosa Nostra – sont des repentis. Ils ont décidé de parler contre la liberté, une nouvelle vie et une nouvelle identité. Cagoulés pour éviter d’être un jour retrouvés, ils racontent leur expérience dans la mafia, les mères et leur contribution passive, le meurtre à commettre avant de devenir un homme d’honneur. Puis les autres mises à mort dont ils ne connaissent souvent même pas le motif. Ou quand tuer un homme, même quand ce n’est pas le bon, est aussi simple qu’une promenade. Avec un dispositif simple et so(m)bre, Mosco Levi Boucault signe une plongée perturbante et terre à terre dans le quotidien de la «pieuvre».

J.B.

Documentaire de Mosco Levi Boucault. 8