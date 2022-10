Que ce soit à la faveur d’entretiens, de lettres ou d’écrits théoriques, Joan Miró (1893 – 1983), particulièrement dans les années 1930, a toujours pris ses distances avec la tradition et les méthodes picturales héritées du passé – ce sont pourtant ces dernières qui ont fait de lui l’artiste qu’il fut. Dans sa quête permanente de l’expression juste, Miró est allé jusqu’à souhaiter «tuer, assassiner ou violer» cet héritage, des mots sans ambiguïté. La profession de foi est sans doute logique pour ce Catalan peu enclin à se soumettre aux chapelles, qu’il soit question du classicisme voire, plus étonnamment, du surréalisme.

En programmant L’Essence des choses passées et présentes, le BAM Mons invite le visiteur, au-delà des déclarations de l’intéressé, à se promener à travers près de cent œuvres originales (peintures, gouaches, dessins, céramiques, sculptures) témoignant d’un intérêt manifeste pour le passé. Rien ne lui échappe, qu’il s’agisse du primitivisme, de l’art roman, de la Renaissance néerlandaise ou italienne ou encore de l’âge d’or hollandais du XVIIe siècle, de la peinture japonaise, de la calligraphie, des tendances modernistes telles que le fauvisme et le cubisme. Pour Xavier Roland, directeur de l’institution, ce changement de perspective est aussi salutaire que nécessaire: «Si surgit un Joan Miró différent de celui présenté tout au long du XXe siècle, c’est parce que nos enjeux ne sont plus centrés sur une volonté de progrès ou sur l’invention à tout prix d’une imagerie nouvelle. Une autre part de sa personnalité émerge soudain, à laquelle nous étions sans doute plus hermétiques: celle qui n’hésite pas à relier le passé au présent, celle qui s’obsède à rechercher un lien ancestral avec une énergie créatrice primitive.» Miró comme intarissable source d’émerveillement.