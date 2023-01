Les twins créent la tendance

L’éventail des marques du « Monde de la moto » est large. Il est intéressant de noter que de nombreuses marques utilisent un bicylindre parallèle comme source de puissance pour les modèles neufs et renouvelés. Un aperçu des plus beaux twins de quelques marques de motos.

Les bicylindres (notamment les bicylindres en parallèle) comptent pour une part importante des nouveautés prévues pour 2023, et notamment celles du milieu de gamme (700 à 1000 cm3). Pourquoi exactement les marques emploient-elles ces moteurs? Les twins présentent des avantages indéniables: plus de caractère que les quatre cylindres qui tournent comme des turbines, des coûts de production et d’entretien réduits (car moins de pièces) et – plus que – suffisamment de puissance pour évoluer dans le trafic quotidien et même pour faire un tour sur circuit de temps en temps. L’inconvénient de ce type de twins – les vibrations – est principalement résolu par l’utilisation d’arbres d’équilibrage dans le bloc moteur.

Triumph Bonneville. © National

La marque britannique Triumph peut être considérée comme à l’origine du bicylindre parallèle. Dès 1937, le concepteur de Triumph, Edward Turner, a imaginé un tel bicylindre, un 500 cm3. À l’époque, on trouvait surtout des V-twins, mais Turner voulait un moteur qui s’insère dans le cadre d’un monocylindre. Cette conception a remporté un succès immédiat et les autres marques britanniques lui ont emboîté le pas. Dans les années 1960, Triumph a nommé la moto, entre-temps passée à 650 cm3 «Bonneville». Cependant, la marque a sombré au début des années 1980. Le Britannique John Bloor a relancé Triumph en 1990. En 2000, un modèle rétro est apparu sous le nom de Bonneville, animé par un bicylindre parallèle moderne. Ces motos, qui représentent un pourcentage important des ventes, ont désormais une capacité de 900 et 1200 cm3. Pour 2023, Triumph présente une «chrome collection». Ces twins seront équipés d’un réservoir d’essence chromé, comme en 1937…

Kawasaki W800. © National

Le rétro est une tendance durable au pays des motos. Au milieu des années 1990, la société japonaise Kawasaki a présenté le W650, un bicylindre parallèle vertical de 650 cm3 aux couleurs des années 1960. Avec le W650, Kawasaki relançait cette architecture mécanique, dans la lignée de la W1 des années soixante. D’ailleurs, le W1 était une copie fidèle des bicylindres britanniques de l’époque. Le W650 a depuis été remplacé par le W800. Outre ce bicylindre à l’allure classique, Kawasaki propose une gamme de bicylindres modernes de 650 cm3 en versions sport, adventure, naked et neoretro. Pour 2023, Kawasaki s’est limité à de nouvelles couleurs.

«Hornet» (qui fait référence à l’espèce de guêpe qu’est le frelon) est un nom de modèle déjà utilisé dans le passé par Honda. De 1998 à 2013, la Hornet était synonyme de moteur à 4 cylindres, naked en versions 600 et 900 cm3. Aujourd’hui, la marque japonaise l’utilise pour une nouvelle naked bike avec des éléments de style streetfighter et un moteur bicylindre de 755 cm3 nouvellement développé. Le twin délivre une puissance de 67,5 kW et est suspendu dans un cadre léger (16 kg), ce qui donne un rapport poids/puissance intéressant. La moto est équipée d’un écran TFT (thin film transistor) doté d’un connecteur pour smartphone et est disponible en quatre couleurs. Il existe également trois packs d’accessoires (sport, style et touring) pour personnaliser la Hornet. La Hornet partage le moteur de 755 cm3 avec la nouvelle Transalp que Honda lance également cette année.

Kawasaki Ninja 650. © National

Suzuki V-Strom

Avec la V-Strom 800DE, Suzuki propose un successeur à ses modèles V-Strom, dont le premier (un modèle de 1050 cm3) est sorti en 2002 et a reçu un petit frère de 650 cm3 en 2004. Les adventure bikes V-Strom de l’époque avaient pour source d’énergie un bicylindre en V, mais avec la 800DE, le constructeur japonais change son fusil d’épaule et opte pour un bicylindre parallèle. Le nouveau twin a une cylindrée de 776 cm3. Le bloc est lové dans un cadre remodelé. La moto est faite pour rouler à la fois sur des routes goudronnées et des chemins de terre. La 800DE est équipée du système Suzuki Intelligent Ride System (SIRS) qui permet au conducteur d’adapter la moto aux conditions de conduite et de route ainsi qu’à son style de conduite. Suzuki annonce une puissance de 62 kW. Outre la nouvelle 800DE, Suzuki a mis à jour la V-Strom 1050 pour 2023.

Honda Hornet. © National

Yamaha XSR700 Legacy

Yamaha a été l’un des précurseurs dans le milieu de gamme avec la MT07. Ce bicylindre fait partie de la gamme de la marque aux trois diapasons croisés depuis environ une décennie. La MT07 présente une cylindrée de 689 cm3 et développe une puissance de 54 kW. Yamaha a lancé par la suite une version trail de la moto (la Tracer) et une version néo-rétro (la XSR700). Pour 2023, la marque présente la «Legacy» (traduit par «héritage»). Il s’agit d’une version scrambler dont la livrée s’inspire des racers américains Yamaha des années septante du siècle dernier. Avec ses éléments de scrambler, Yamaha vise également, avec la Legacy, sur le motard qui veut délaisser le bitume pour rechercher le plaisir du pilotage sur des chemins de terre. Par ailleurs, le même bicylindre de 700 cm3 équipe également la nouvelle Fantic Caballero 700. Cette marque italienne a des liens étroits avec Yamaha.

Suzuki V-Strom DE. © National

Royal Enfield Super Meteor

Anciennement britannique mais désormais indienne, la marque Royal Enfield élargit sa gamme pour 2023 avec la Super Meteor de 650 cm3. Elle est motorisée par le twin 650 cc que la marque a lancé en 2019. La Super Meteor est une sorte de cruiser dans un style fifties. Les cruisers sont des motos dont la selle est basse, ce qui vous permet d’être un peu plus détendu en partie inférieure. Pour cette version cruiser de 650 cm3, l’usine a conçu un nouveau cadre inférieur. Outre la Super Meteor 650, il existe également la Super Meteor 650 Tourer. En termes de performances, la désignation «Super» vous met sur la mauvaise voie. Le bicylindre de 650 cm3 développe une puissance de «seulement» 35 kW, ce qui la rend également adaptée aux détenteurs du permis A2.

Moto Morini Seiemmezzo

Moto Morini, l’une des illustres marques italiennes désormais aux mains de Chinois, lancera la famille de modèles Seiemmezzo pour 2023. Les motos sont conçues en Italie (Trivolzio) et fabriquées en Chine. Le groupe motopropulseur de la Seiemmezzo est un bicylindre d’une cylindrée de 649 cm3. La puissance est de 44,5 kW. Pour les freins, les pneus et la suspension, ils ont sélectionné des marques connues (Brembo pour les freins, Pirelli pour les pneus, et Kayaba pour les suspensions). La Seiemmezzo existe en deux versions: STR et SCR. La STR est la version routière naked. SCR est l’abréviation de scrambler, ce qui implique un look plus «off-road» et vous permet en principe de vous amuser également à moto sur les chemins de terre.

Yamaha XSR700 Legacy. © National

KTM 890

Les Autrichiens de KTM s’engagent résolument sur la voie de l’adventure avec leurs machines à bicylindres parallèles. Pour 2023, il y a la KTM 890 Adventure de 889 cm3. La 890 développe une puissance de 77 kW. La moto est haute sur pattes, c’est-à-dire que le débattement des suspensions avant et arrière est long, notamment pour une utilisation sur terrain accidenté. Pourtant, on a veillé à ce que la hauteur de la selle reste basse. Pour le design, KTM est retournée à la KTM 450 Rally (vainqueur du Rallye Paris-Dakar). De plus, KTM réintroduit la KTM 790 Duke pour 2023. Cette moto est également animée par un bicylindre parallèle (d’une cylindrée de 799 cm3). Cette 790 est également disponible en version A2. La puissance est réduite de 95 ch à 48 ch.

Royal Enfield. © National

Moto Morini Seiemmezzo. © National

Moto Morini Seiemmezzo. © National