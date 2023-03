Les très pauvres gâtent les riches

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Interpellé par l’indexation du tarif des actes accomplis par les huissiers nettement supérieure à celle de leur personnel, j’y vois un complément à votre article «Comment les pauvres gâtent les riches» (Le Vif du 16 février). Le Moniteur belge du 19 décembre 2022 a actualisé les tarifs des huissiers de justice applicables au 1er janvier 2023: soit, par rapport à 2022, une augmentation comprise entre 10,85% et 11,08%, selon les actes accomplis, octroyée aux marchands de la dette. […] Cette augmentation automatique pour les huissiers ne contribuera qu’à les enrichir au détriment de leur personnel et des endettés. Pourquoi? Voici de nombreuses années, les études des huissiers de justice étaient reprises dans la commission paritaire 200 ; vers 2012, elles ont glissé dans la CP 336 où les indexations des salaires sont méchamment rabotées, sans effet, par contre, sur les tarifs des huissiers. Ainsi, en janvier 2023, les travailleurs de la CP 200 ont bénéficié d’une indexation de 11,08% alors que ceux de la commission paritaire 336 n’ont reçu qu’une augmentation de 1,664%. Bref, depuis le 1er janvier 2023, le législateur a augmenté les tarifs des actes accomplis par les huissiers de 11% (à charge des endettés) et les huissiers ont augmenté leur personnel de 1,664% (en les invitant à dire merci). L’Etat se montre donc nettement plus généreux pour augmenter les tarifs qui ne sont pas à sa charge mais à la charge des plus défavorisés, et se montre très frileux pour encourager les huissiers à plus de justice sociale. Cherchez l’erreur…