Les Tintin de demain

Edition des premiers fichiers NFT, retour de son Journal pour un «one shot» très spécial, peut-être un nouveau record de vente… L’ année sera riche et pleine d’actualité pour le personnage de Hergé, quarante ans après son dernier coup de crayon.



Il n’y a plus eu un seul dessin de Tintin depuis la mort de son créateur, Hergé, en 1983. Mais quoi qu’on en dise, ses ayants droit ont bien travaillé: le personnage reste au centre de l’actualité de la BD, et se permet même de lorgner vers le futur.

Actualité d’abord sur le front du marché de l’art: ce 10 février, la maison Artcurial, à Paris, compte battre un nouveau record de vente pour un dessin original de bande dessinée (record déjà détenu par Tintin et Hergé depuis 2021, avec le projet de couverture du Lotus bleu adjugé à 2,6 millions d’euros). Il s’agira cette fois du dessin de la couverture de Tintin en Amérique, réalisé en 1942, estimé, lui, entre 2,2 et 3,2 millions d’euros. De quoi pérenniser le statut du reporter à la houppette «comme une figure aussi universelle et internationale du monde de l’art que Magritte», dixit la directrice d’ Artcurial Belgique.

Marché de l’art, édition, NFT, le reporter est sur tous les fronts.

Actualité ensuite sur le front de l’édition: outre un programme annuel comptant, entre autres, un abécédaire (par Patrice Leconte), un mook et deux hors-séries avec le magazine Geo, la SA Moulinsart, devenue Tintinimaginatio SA, a donné son feu vert aux éditions Le Lombard pour coéditer, à l’occasion de ses 77 ans, un nouveau Journal Tintin ! Un feu vert pour un et un seul numéro du mythique hebdomadaire disparu en 1988. Sortie prévue le 8 septembre prochain. Ce «one shot» s’annonce maousse costaud pour les amateurs et/ou nostalgiques: près de quatre cents pages et une tonne de récits courts reprenant tous les héros du journal, parfois par les auteurs d’origine (Hermann proposera dix pages de Comanche!), le plus souvent par d’autres. Sauf Tintin lui-même, évidemment.

Après avoir battu les records de vente pour un projet de couverture d’album, Le Lotus bleu se déclinera en NFT. © National

Actualité enfin sur le front de l’avenir: en mars prochain, Tintinimaginatio éditera les deux premiers NFT à l’effigie de Tintin, sur la base, tiens tiens, du même dessin de couverture du Lotus bleu qui a battu des records de vente. NFT comme «Non-Fungible Token», technologie qui permet de certifier et authentifier un fichier numérique et donc d’en établir la propriété. Il faudra alors débourser entre 250 euros pour un NFT «collectible» et 650 euros pour un NFT «utilitaire», fourni avec une impression HD. Chaque vente et revente de ces NFT assurera une commission aux ayants droit de Tintin. De quoi commencer à se préparer pour 2054, quand Tintin tombera dans le domaine public…